班達本季第60場登板隊史最快！道奇牛棚累積局數領先全MLB

▲班達本季已登場60場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇牛棚左投班達（Anthony Banda）今（20）日在客場對科羅拉多洛磯於9局登板，順利3上3下收尾，不僅幫助球隊以11比4獲勝，也達成本季個人第60場出賽，成為道奇隊史最快達成此數字的投手。

班達本場比賽面對洛磯打線，僅用簡潔投球解決多伊爾（Brenton Doyle）、法默（Kyle Farmer）與瑞特（Ryan Ritter）。賽季至今，他繳出5勝1敗、防禦率3.42的成績，7月份有12場出賽，防禦率僅2.25；8月則有10場，維持在2.84，已成為道奇牛棚中可靠的中繼左投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就大聯盟整體而言，班達的60場登板排名第4，領先的是紐約大都會的羅傑斯（Tyler Rogers）與辛辛那提紅人的桑提蘭（Tony Santillan），皆已達62場。對道奇而言，他的穩定登板，正好填補球隊的需求。

值得注意的是，道奇救援投手群本季至今已累積531局投球，高居全大聯盟第1，遠超過排名第2的白襪（506又1/3局），雖然展現了牛棚深度，但同時也透露出先發局數不足所帶來的壓力。