運動雲

>

班達本季第60場登板隊史最快！道奇牛棚累積局數領先全MLB

▲▼道奇班達。（圖／達志影像／美聯社）

▲班達本季已登場60場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇牛棚左投班達（Anthony Banda）今（20）日在客場對科羅拉多洛磯於9局登板，順利3上3下收尾，不僅幫助球隊以11比4獲勝，也達成本季個人第60場出賽，成為道奇隊史最快達成此數字的投手。

班達本場比賽面對洛磯打線，僅用簡潔投球解決多伊爾（Brenton Doyle）、法默（Kyle Farmer）與瑞特（Ryan Ritter）。賽季至今，他繳出5勝1敗、防禦率3.42的成績，7月份有12場出賽，防禦率僅2.25；8月則有10場，維持在2.84，已成為道奇牛棚中可靠的中繼左投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就大聯盟整體而言，班達的60場登板排名第4，領先的是紐約大都會的羅傑斯（Tyler Rogers）與辛辛那提紅人的桑提蘭（Tony Santillan），皆已達62場。對道奇而言，他的穩定登板，正好填補球隊的需求。

值得注意的是，道奇救援投手群本季至今已累積531局投球，高居全大聯盟第1，遠超過排名第2的白襪（506又1/3局），雖然展現了牛棚深度，但同時也透露出先發局數不足所帶來的壓力。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇班達

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3大谷轟44號爆速彈！道奇11比4大勝

4NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

5鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

最新新聞

1鄧愷威先發不保？梅爾文沒給答案

2與隊友史密斯競爭打擊王　佛里曼笑言

3U18最終名單！7名準職棒球員入列

4攻城獅新洋將來了　力獅正式加盟

5簡浩接夢想家主帥　9月引退賽戰領航猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366