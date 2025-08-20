失控一幕！水手外野手朝投手丟球棒　被禁賽10場並罰款

Victor Robles throws his bat at the pitcher after being hit by five pitches, a breakdown pic.twitter.com/idVUeRZAD9 — Jomboy (@Jomboy_) August 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）週二宣布，西雅圖水手隊外野手羅布雷斯（Victor Robles） 因在3A復健出賽時的行為，被處以禁賽10場 以及未公開金額的罰款。

事件發生在週日比賽第三局上半，羅布雷斯當時正在 3A 進行復健。對方先發投手埃斯特斯（Joey Estes） 投出一顆內角球，羅布雷斯為了閃避並揮棒，隨後走到本壘後方把球棒放下，但立刻又撿起球棒朝投手方向丟去，當場被主審麥卡錫（Joe McCarthy） 驅逐出場。

報導指出，羅布雷斯在此之前的4場比賽，就已經有3次被觸身球擊中，因此當時情緒完全失控，他甚至一度朝投手丘走去大聲咆哮，所幸被裁判與隊友攔下。

事後，他在社群媒體上發文道歉，坦言自己讓情緒控制了行為，「長時間復健、缺席大半球季，對身心都是很大的挑戰。加上最近母親過世，對我來說極為痛苦，我只能努力撐下去。雖然這不能成為藉口，但我想讓大家了解我的處境。」

根據MLB公告，禁賽處分將在羅布雷斯正式回到水手大聯盟現役名單當天生效。他是在4月因肩膀受傷進入傷兵名單，目前正在復健過程中。不過羅布雷斯已對處分提出上訴，最終懲處要等申訴程序結束後才會確定。



▲ 外野手羅布雷斯（Victor Robles） 因在3A復健出賽時的行為，被處以禁賽10場 。（圖／達志影像／美聯社）