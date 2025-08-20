運動雲

>

失控一幕！水手外野手朝投手丟球棒　被禁賽10場並罰款

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）週二宣布，西雅圖水手隊外野手羅布雷斯（Victor Robles） 因在3A復健出賽時的行為，被處以禁賽10場 以及未公開金額的罰款。

事件發生在週日比賽第三局上半，羅布雷斯當時正在 3A 進行復健。對方先發投手埃斯特斯（Joey Estes） 投出一顆內角球，羅布雷斯為了閃避並揮棒，隨後走到本壘後方把球棒放下，但立刻又撿起球棒朝投手方向丟去，當場被主審麥卡錫（Joe McCarthy） 驅逐出場。

報導指出，羅布雷斯在此之前的4場比賽，就已經有3次被觸身球擊中，因此當時情緒完全失控，他甚至一度朝投手丘走去大聲咆哮，所幸被裁判與隊友攔下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，他在社群媒體上發文道歉，坦言自己讓情緒控制了行為，「長時間復健、缺席大半球季，對身心都是很大的挑戰。加上最近母親過世，對我來說極為痛苦，我只能努力撐下去。雖然這不能成為藉口，但我想讓大家了解我的處境。」

根據MLB公告，禁賽處分將在羅布雷斯正式回到水手大聯盟現役名單當天生效。他是在4月因肩膀受傷進入傷兵名單，目前正在復健過程中。不過羅布雷斯已對處分提出上訴，最終懲處要等申訴程序結束後才會確定。

▲ 外野手羅布雷斯（Victor Robles） 因在3A復健出賽時的行為，被處以禁賽10場 。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 外野手羅布雷斯（Victor Robles） 因在3A復健出賽時的行為，被處以禁賽10場 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 禁賽羅布雷斯外野手洛城爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

3大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

4快訊／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

5挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

最新新聞

1快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場

2昔日搭檔牆哥宣布退休　畢爾深情告白

3曾祥鈞動向　富邦勇士給回歸提示

4大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

5失控！水手外野手朝投手丟球棒被禁賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366