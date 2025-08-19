運動雲

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿19日以2比1險勝富邦悍將，總教練古久保健二賽後表示，此戰比賽能守住勝利，關鍵在於投手及捕手的臨場應對，以及老將林泓育的價值。

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

悍將此戰敲出14支安打，但只攻下1分，追平聯盟紀錄。古久保指出，先發投手魔神樂雖然投得跌跌撞撞，但在不理想的狀況下，仍能將失分壓到最低，這正是贏球關鍵。

「被打紮實安打沒有很多支，捕手（張）閔勛從第6局後面臨危機都能夠守下來，這種比賽把危機降到最小，就有機會獲勝。」古久保說。

林泓育此役敲雙安，包辦2分打點，近5戰第3次MVP，古久保盛讚他是球隊「不可或缺的選手」，如同先前所提，「他的存在對球隊很重要，休息室裡的年輕選手要多觀察學長怎麼比賽。」

他認為年輕選手在場上的研究可能稍嫌不足，「好的選手樣本，我們球隊很多，這可能就是年輕選手要去努力學習的地方。」

此外，8局上陳冠宇對二壘跑者的關鍵牽制，古久保直言是勝負轉折之一，「那顆球林承飛及時補位，沒有讓壘包空出來，冠宇的轉身timing很好，配合默契非常好，那一個牽制出局對球隊來說，是非常重大的出局數。」

針對8局時富邦教練團要求主動審視，古久保表示這在規則上就是裁判的主觀認定，「8局後裁判可以自己看重播，這是規則，沒有辦法。」

不過當時8局，林智平在守備時提前傷退，古久保透露仍需進一步確認，「還不確定，等等要再看一下。」

