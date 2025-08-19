防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅19日移師澄清湖主場，暫居防禦率王的飛力獅發威，壓制兄弟打線，最終以4比1獲勝，中止對戰兄弟的3連敗。

獅隊在5局下由陳聖平敲安打發動攻勢，陳重羽擊出三壘滾地球，利用兄弟守備失誤，跑者攻佔二、三壘，羅戈投出保送形成滿壘。林佳緯掃出左外野安打，帶回2分。蘇智傑再敲二壘安打，攻下2分。兄弟針對本壘攻防戰提出重播挑戰，但裁判維持原判，獅隊將比分擴大至4比0。

兄弟錯失5局上無人出局、一、二壘有跑者的得分機會。自7局開始，獅隊牛棚辛俊昇、髙塩將樹都讓兄弟3上3下；陳韻文9局上兩出局後遭到許基宏安打，黃韋盛也敲安打，獅隊回傳球發生失誤，讓跑者攻下唯一分數。

此戰是防禦率榜上兩位洋投的對決，飛力獅排名第一、羅戈排名第三。飛力獅不愧是防禦率王，主投6局，僅被敲3安打，奪7次三振，無失分，拿下第9勝，同時也是對戰兄弟的首勝，防禦率下修至1.74，穩居第一。

飛力獅表示，「感謝上帝，也感謝隊友支持，還有球迷，支持我也支持統一獅，非常感謝！」陳重羽兩次阻殺表現亮眼，隊友給予不少幫助。飛力獅坦言，「他們很努力，有時候結果不如意也是棒球一部分，還是要繼續努力，很開心今天是好的結果，一起打進總冠軍。」