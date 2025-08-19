運動雲

>

曾峻岳遭兄弟逆轉、近期較不理想？許銘傑：對自己太沒自信

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將主力牛棚曾峻岳上周六在台北大巨蛋對戰中信兄弟，第7局接替李吳永勤中繼登板，不幸被連敲3支安打失掉2分，也成為兄弟逆轉勝的關鍵。自8月復出回到一軍後，他以中繼角色出賽7場，有3場出現失分，其中1場掉3分、另1場掉2分，表現與過去擔任終結者時的穩定度仍有落差。

投手教練許銘傑19日受訪時直言，曾峻岳最大問題在於「缺乏自信」。「那天比賽後我有跟他講，要相信自己最拿手的是什麼。不是說相信誰，而是投手丘上只有你一個人。被打沒關係，但不能因此喪志，好像一顆安打就整個放棄。誰都可能被打，更要積極告訴自己『我做得到』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於曾峻岳是否還能回到終結者角色，許銘傑強調，「不管什麼位置，都應該扮演好當下的角色。不能一回來就馬上坐上終結者，那對其他努力的選手不公平，這就是『能者居之』。要有那個能力，才有資格拿到那個位置。」

他坦言，曾峻岳目前狀況確實不如過去穩定，但球速並沒有下滑，問題出在臨場思考與應變，「只要能多一點思考，把自己最拿手的東西發揮出來，就能改善。」

目前教練團將曾峻岳安排在中繼，是否擔任佈局角色則依比賽情況調整。許銘傑說，不會給他過多壓力，「不希望這麼好的能力就這樣崩壞。盡量幫他調整到最好，如果他越投越好，未來還是有機會再回到終結者。」

「我在做事跟別人不一樣，我要的東西你就要做出來，做不出來就繼續練。給方向讓他思考，最後還是靠選手自己去證明。」許銘傑說。

關鍵字： 棒球富邦悍將曾峻岳牛棚教練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

【泰格與雪兒】獅子座女友

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

4TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

539歲前馬刺冠軍射手宣布退休

最新新聞

1暖！台鋼捐10萬助台東體中復原練習場

2林益全生涯首度整季卡二軍　悄悄練英文

3陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

4曾峻岳遭兄弟逆轉　許銘傑：太沒自信

5黃保羅今先發　許銘傑也怕操過頭

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366