曾峻岳遭兄弟逆轉、近期較不理想？許銘傑：對自己太沒自信

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

富邦悍將主力牛棚曾峻岳上周六在台北大巨蛋對戰中信兄弟，第7局接替李吳永勤中繼登板，不幸被連敲3支安打失掉2分，也成為兄弟逆轉勝的關鍵。自8月復出回到一軍後，他以中繼角色出賽7場，有3場出現失分，其中1場掉3分、另1場掉2分，表現與過去擔任終結者時的穩定度仍有落差。

投手教練許銘傑19日受訪時直言，曾峻岳最大問題在於「缺乏自信」。「那天比賽後我有跟他講，要相信自己最拿手的是什麼。不是說相信誰，而是投手丘上只有你一個人。被打沒關係，但不能因此喪志，好像一顆安打就整個放棄。誰都可能被打，更要積極告訴自己『我做得到』。」

至於曾峻岳是否還能回到終結者角色，許銘傑強調，「不管什麼位置，都應該扮演好當下的角色。不能一回來就馬上坐上終結者，那對其他努力的選手不公平，這就是『能者居之』。要有那個能力，才有資格拿到那個位置。」

他坦言，曾峻岳目前狀況確實不如過去穩定，但球速並沒有下滑，問題出在臨場思考與應變，「只要能多一點思考，把自己最拿手的東西發揮出來，就能改善。」

目前教練團將曾峻岳安排在中繼，是否擔任佈局角色則依比賽情況調整。許銘傑說，不會給他過多壓力，「不希望這麼好的能力就這樣崩壞。盡量幫他調整到最好，如果他越投越好，未來還是有機會再回到終結者。」

「我在做事跟別人不一樣，我要的東西你就要做出來，做不出來就繼續練。給方向讓他思考，最後還是靠選手自己去證明。」許銘傑說。