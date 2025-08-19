運動雲

>

許銘傑也怕黃保羅投太多！擔心影響到明年：接下來會控制局數

▲▼黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將本土投手黃保羅本季扛下不少局數，教練團對他的用球量格外謹慎。投手教練許銘傑今（19日）受訪坦言，確實比較擔心黃保羅的負擔，希望能避免因過度使用，進而影響到明年狀況。

黃保羅本季至今累積3勝6敗、防禦率4.35，投球70.1局已超越去年的總局數。近一次出賽為8月12日對統一獅，當時以中繼身分登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天作客樂天桃猿，黃保羅將掛帥先發。許銘傑表示，此役局數沒什麼限制，能投多少就多少，再來做調整。

不過許銘傑指出，接下來局數都會幫他算一下，「或是看當下的狀況，畢竟他去年沒有丟那麼多，包括東洺也是一樣。」

他坦言，目前最擔心的是黃保羅因為累積過多投球量，導致明年無法正常發揮，「說實在也是很怕他受傷，因為今年丟那麼多，一定會反映在明年，這是我比較擔心的地方，所以這部分要詳細跟郭勇志教練討論商量。今年丟，明年不能丟的話，我不喜歡這樣子。」

許銘傑進一步表示，黃保羅未來可能會視情況調整登板方式，「可能丟一場就下去（二軍），休息十天再上來。我們現在有三個本土投手可以輪流，除了陳仕朋比較固定，另外兩位會做輪替，盡量讓他們三個都能正常發揮，在不受傷的狀況下盡力去安排。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

4TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

539歲前馬刺冠軍射手宣布退休

最新新聞

1暖！台鋼捐10萬助台東體中復原練習場

2林益全生涯首度整季卡二軍　悄悄練英文

3陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

4曾峻岳遭兄弟逆轉　許銘傑：太沒自信

5黃保羅今先發　許銘傑也怕操過頭

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366