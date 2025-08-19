許銘傑也怕黃保羅投太多！擔心影響到明年：接下來會控制局數

▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將本土投手黃保羅本季扛下不少局數，教練團對他的用球量格外謹慎。投手教練許銘傑今（19日）受訪坦言，確實比較擔心黃保羅的負擔，希望能避免因過度使用，進而影響到明年狀況。

黃保羅本季至今累積3勝6敗、防禦率4.35，投球70.1局已超越去年的總局數。近一次出賽為8月12日對統一獅，當時以中繼身分登板。

今天作客樂天桃猿，黃保羅將掛帥先發。許銘傑表示，此役局數沒什麼限制，能投多少就多少，再來做調整。

不過許銘傑指出，接下來局數都會幫他算一下，「或是看當下的狀況，畢竟他去年沒有丟那麼多，包括東洺也是一樣。」

他坦言，目前最擔心的是黃保羅因為累積過多投球量，導致明年無法正常發揮，「說實在也是很怕他受傷，因為今年丟那麼多，一定會反映在明年，這是我比較擔心的地方，所以這部分要詳細跟郭勇志教練討論商量。今年丟，明年不能丟的話，我不喜歡這樣子。」

許銘傑進一步表示，黃保羅未來可能會視情況調整登板方式，「可能丟一場就下去（二軍），休息十天再上來。我們現在有三個本土投手可以輪流，除了陳仕朋比較固定，另外兩位會做輪替，盡量讓他們三個都能正常發揮，在不受傷的狀況下盡力去安排。」