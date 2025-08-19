鈴木駿輔何時開箱？悍將評估「風火輪」　許銘傑親授新球種

▲ 鈴木駿輔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將日籍鈴木駿輔近期隨隊一軍，何時「開箱」亮相，投手教練許銘傑今（19日）受訪透露，鈴木明天會先在二軍先發登板，之後再依狀況評估是否調整至一軍，未來也不排除看到「洋投風火輪」。

「明天有安排他在二軍丟先發，李東洺會在後面，主要是為了下週做準備。」許銘傑說，9月賽程密集，尤其可能遇到6連戰的狀況，是有考慮讓一位洋投休息，「也可能把鈴木放到後面，目前都還在評估階段。」

許銘傑坦言，相較在樂天時期，鈴木駿輔進步不少，「他的投球越來越乾脆，傳接球動作比以前更固定。」

至於為何能在二軍宰制打者？許銘傑表示，「我也不知道，可能真的有進步到二軍打者沒辦法打他的球，自己對決上也有更多想法，包括配球。」他進一步指出，或許去業餘也有差，更熟悉台灣打者也可能是原因之一。

「我最驚訝的是他的控球，真的比以前穩定很多。」許銘傑透露，鈴木現在的球種也比過去多了一兩種，「我有教他一顆新球，他自己感覺控球還不錯。」

是什麼球種呢？許銘傑神秘笑答，「等他開箱就知道，如果他有拿出來，再跟大家說。」

目前悍將陣中有力亞士（Roenis Elías）、魔力藍（Shawn Morimando）、布坎南（David Buchanan）及鈴木駿輔等4位洋投，一軍仍以力亞士、魔力藍及布坎南為主力。鈴木何時上一軍，還得看後續調整與團隊規劃。

「二軍丟得好不代表一軍一定好，二軍丟不好也不代表一軍不行，最重要的是上場後的鬥志和態度。」許銘傑表示。