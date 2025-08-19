海盜王牌斯金斯愛看數據！　速球14吋「垂直位移」嚇壞藍鳥

▲斯金斯比賽中頻頻觀察球場大螢幕。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

匹茲堡海盜23歲王牌斯金斯（Paul Skenes）今（19）日對決美聯東區龍頭多倫多藍鳥，主投6局用96球、送出8次三振，率隊以5比2獲勝。比賽中，斯金斯頻繁轉頭觀看大螢幕，引起球迷關注，賽後他透露，當下並非在看球速，而是在觀察「數據」。

斯金斯表示，他時常在海盜主場PNC Park投球時回頭看螢幕，目的是確認球路的垂直和水平變化，「我是在看數據，能在場內即時看到這些，真的很不錯。」這場比賽他共投出51顆四縫線速球，拿下10次揮空，總計送出8次三振，非常驚人。

Paul Skenes, 3Ks in the 2nd. pic.twitter.com/ZypkmjB22j — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 18, 2025

根據《Baseball Savant》的數據，本場其中1顆速球創下14吋垂直位移（IVB，Induced Vertical Break）的數據。IVB指的是由於後旋產生的速球上竄感，數值越高，打者越難追蹤，球看起來會像是「往上浮」。

斯金斯本季的平均IVB是11吋，這顆14吋IVB速球等於是比平常增加了約27%的上浮效果，讓打者更加難以捉摸，且本場的速球製造了10次揮空與11次好球判定，有63%的速球進壘率，藍鳥打線對這項武器幾乎毫無辦法。

雖然3局丟掉2分，斯金斯結束自6月初以來在PNC Park不失分的紀錄，但仍靠著速球與變速球的搭配完成任務。「數據是一回事，執行又是另一回事。」斯金斯說，「大聯盟打者很強，就算是那種超級數據的球，他們一樣能打中，最後還是要看能不能把球投到正確位置。」

隊友戴維斯（Henry Davis）盛讚斯金斯，「他每次先發前的準備都一樣細膩，這就是他能保持高水準的原因。」總教練凱利（Don Kelly）也說，「他常常投得太好，以至於大家會覺得理所當然，但這不公平，棒球不是這樣的運動。」