TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

▲桃園雲豹飛將職業排球隊成立啦啦隊，陸筱晴出任總監 。（圖／桃園雲豹飛將提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年正式啟動，桃園雲豹飛將職業排球隊宣布將成立專屬啦啦隊，由影響力動能股份有限公司與飛將育樂股份有限公司（桃園雲豹飛將職業排球隊）共同打造，全面提升賽場氛圍與球迷互動，為桃園地區職業運動文化注入全新活力。

這支桃園雲豹飛將啦啦隊將以球團「勇氣、熱血、初衷」的核心理念，結合「桃園」在地意象打造，除了陪伴球隊征戰賽場，更肩負推動粉絲經濟與地方文化交流的重要角色。

影響力動能長期深耕「運動×娛樂×商業」跨界領域，旗下擁有職業棒球、籃球啦啦隊成員與運動明星，並與球團及品牌保持長期合作，此次攜手桃園雲豹飛將推出新隊伍，正是看好排球元年所帶來的全新契機。桃園雲豹飛將職業排球隊總經理陳中文表示，「很高興能與影響力動能公司合作，共同打造一支專屬桃園雲豹飛將的啦啦隊，職排元年也希望能讓粉絲球迷看到不一樣啦啦隊的感受」。

▲▼廷廷擁有豐富經驗，職業棒球籃球都表演過 。（圖／桃園雲豹飛將提供）

影響力動能股份有限公司執行長陳家奇則表示，「現在職業運動啦啦隊已經不僅是比賽中的應援角色，更是球隊品牌價值、在地文化連結，以及商業合作的重要角色。因此我們希望藉由專業的經紀管理和舞台經驗，打造屬於桃園的獨特啦啦隊文化。」

為確保團隊的專業性與舞台魅力，影響力動能特別邀請陸筱晴正式出任桃園雲豹飛將啦啦隊總監。陸筱晴多年來在舞蹈編排、團隊訓練與舞台掌控上皆具備深厚經驗，也擁有17年的啦啦隊資歷，現任職棒舞蹈總監的她，也是中職啦啦隊中唯一跨三代的成員，曾擔任「中職明星賽」以及「WBCQ經典賽資格賽」舞蹈總監的筱晴，這次將全面負責桃園雲豹飛將啦啦隊的編舞與訓練，帶領女孩們打造獨有的應援風格。

▲▼表演藝術畢業的羽娜，擁有超甜美的笑容 。（圖／桃園雲豹飛將提供）

更難能可貴的是，在9月中TPVL元年季前熱身賽中，筱晴總監將親自登台，與影響力女孩廷廷和羽娜一同表演，替今年職業排球賽季揭開序幕，勢必將成為球迷矚目的焦點。

桃園雲豹飛將排球隊身為TPVL首屆參賽隊伍之一，主場賽事預計將於11月在中原大學展開，桃園擁有職業運動發展最堅實的在地球迷支持，球團成立啦啦隊不僅將帶動比賽現場氣氛，也期望透過結合在地活動、品牌合作與社群互動，讓啦啦隊女孩在球場之外與球迷交流，進一步推動桃園的職業運動文化與粉絲經濟發展。

影響力動能表示，具有豐富職業運動表演經驗的廷廷和羽娜兩位甜姐兒率先加入，接下來公司將馬不停蹄進行啦啦隊招募與徵選活動，當然也少不了邀請韓援的加入，敬請球迷朋友拭目以待。