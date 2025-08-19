山本由伸嘗試「新配球」組合　完整練習一周收到成效

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇山本由伸今（19）日先發登板出戰科羅拉多落磯，這是他度過27歲生日後的首場登板，繳出7局103球、挨4安打、失3分、送出6次三振的表現，可惜7局下遭托爾瓦（Ezequiel Tovar）轟出追平全壘打，最終與勝投失之交臂，賽後他也分享近期所做出的調整。

「上周我有針對落磯打線制定策略，並完整地練習了一周，今天帶著自信上場，雖然丟了3分，但整體感覺還不錯。」山本指出，此役能掌握投打節奏，是正面收穫。

今天山本與捕手拉辛（Dalton Rushing）嘗試新的配球組合，決勝球也明顯增加曲球的使用。他笑說，「我今天狀態好，能順利進入比賽，最後效果還不錯，這是我們的作戰，細節就先保密，我會依不同情況多樣化使用。」

此外他也解釋，因今日對方右打者較多，有刻意用伸卡與二縫線速球往內角攻擊，順利製造出許多滾地球出局。而面對外界關心的高海拔影響，山本直言，「還好，球的變化有些不同而已，但不至於到需要特別調整，就是照平常方式投球。」

針對大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都回到投手先發輪值中，他表示不會因此有任何改變，「這些先發投手都非常出色，但我只專注做好自己，每場比賽都盡量投出最佳表現。」