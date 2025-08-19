大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇19日（台灣時間）客場出戰洛磯，遭到柏納貝爾（Warming Bernabel）敲出再見安打，道奇無緣4連勝。同時中斷對戰洛磯10連勝。

大谷翔平首局敲出安打，但無法帶回分數。道奇2局上發動攻勢，寇爾（Alex Call）、羅哈斯（Miguel Rojas）連續安打並靠著暴投攻佔二、三壘，魯辛（Dalton Rushing）深遠高飛犧牲打，但被精彩守備接殺，僅帶回1分。隨後大谷翔平連兩打席敲出安打，攻下另1分，道奇取得2比0領先。

然而，山本由伸3局下遇到亂流，先投出保送後，接著被多伊爾（Brenton Doyle）與瑞特（Ryan Ritter）連續安打攻下2分被洛磯追平比數。

比賽進入關鍵6局上，道奇代打佛里蘭德（Alex Freeland）擊出二壘安打帶回超前分，這也是他生涯首支長打。山本由伸7局下續投，遭到「剋星」托爾瓦（Ezequiel Tovar）砲轟3分砲，再次扳平比數。值得一提的是，托爾瓦對山本由伸10打數敲出7支安打。

9局下羅布勒斯基（Justin Wrobleski）登板，托爾瓦延續先前好手感，掃出二壘安打，隨後柏納貝爾掃出再見安打，帶領洛磯以4比3獲勝。

大谷翔平8月16場比賽都有上壘，4打數2安打，貢獻1打點，吞下1K，打擊率.285，OPS1.013。山本由伸主投7局，被敲4安打包含1轟，失3分，奪6次三振，有2次保送，防禦率2.90，最終無關勝敗。