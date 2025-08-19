直言打國家隊沒好處！八村壘再談批評籃協：只是希望日本更強

▲八村壘再談「批評協會」，強調只是希望日本籃球變得更強。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

效力於NBA洛杉磯湖人的日本混血前鋒八村壘，18日在名古屋出席記者會時，針對外界關注的「批評日本籃協」一事再度發聲。他嚴肅強調，自己的話並非惡意攻擊，而是希望日本籃球能夠進步，單純出於對未來的期待。

八村直言，「老實說，我參加日本代表隊並沒有什麼利益可言。我之所以出戰，就是為了讓日本更強大。」他也進一步解釋，能否闖進奧運或世界盃，是選手日積月累努力的成果，「但在這方面，我覺得協會過去兩、三年的做法有些不太對，我只是提出指摘。至於日本民眾怎麼看，那是各自的想法。」

事實上，八村早在2024年11月就曾公開對日本代表隊的運作表達不滿，質疑協會「似乎過於重視金錢目的」，並直言不滿男子代表隊續聘霍瓦斯（Tom Hovasse）為總教練，認為應該由「真正了解男子籃球、且具職業執教經驗的人來帶領」，當時他的直率發言曾引發爭議。

▲八村壘表示參加國家隊沒有任何利益，純粹是為了幫助日本變強。（圖／達志影像／美聯社）

對此，日本籃球協會事務總長渡邊信治表示「非常重視八村的建言」，也承認過去在安排他參與奧運前的熱身賽與訓練時，確實因協會內部溝通不良，造成八村承受額外壓力。

外界對八村的批評看法不一，有人認為過於自我，但也有許多聲音肯定，他身處NBA第一線，擁有國際視野，才更有資格提出建言。尤其代表國家出戰鮮少帶來金錢利益，卻可能因傷失去數十億日圓級別的合約，他的話語自然更具份量。

▲八村壘長期投入青少年培訓，展現對日本籃球未來的承擔。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，八村並非只會批評，他也長期投入青少年培訓，親自舉辦訓練營，分享自己追逐NBA夢想的歷程，展現對日本籃球未來的承擔。他最後再次強調，「我真心希望日本代表、日本籃球能夠變得更好。除此之外，沒有其他意圖。」

在日本隊於FIBA亞洲盃未能打進8強、技術委員長懸缺的背景下，八村的直言不諱無疑是警鐘。至於JBA能否正面回應、將建言化為具體行動，將決定日本籃球能否迎來真正的轉變。