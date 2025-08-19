斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

▲六屆大滿貫冠軍、前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

六座大滿貫冠軍、前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）再添生涯榮耀！在辛辛那提公開賽決賽中，她克服首盤0比3的落後局面，以7比5、6比4擊敗義大利好手、第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），生涯首度捧起辛辛那提女單冠軍獎盃；這也是她職業生涯第24座WTA單打冠軍，以及第11座WTA1000級別賽事冠軍。

斯威雅蒂在比賽一開始陷入苦戰，保莉妮開局就破發並迅速取得3比0領先，甚至一度逼出更多破發點，然而，斯威雅蒂在關鍵分上展現韌性，一記擦線球守住劣勢後，隨即連下4局反超，並在首盤拉鋸中以7比5先聲奪人。

第二盤兩人互相破發，共出現5次破發大戰，但斯威雅蒂把握所有6個破發機會，最終以直落2結束戰鬥。全場比賽歷時1小時49分鐘。

Iga Swiatek has won 11 WTA 1000 titles.



This is the 2nd most WTA 1000 titles since 2009, only behind Serena Williams.



Unreal.



???????? pic.twitter.com/EISm8EDFqj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

此役過後，斯威雅蒂成為公開賽時代首位在辛辛那提奪冠的波蘭球員，她保持在WTA1000賽事中「先贏首盤即最終獲勝」的驚人紀錄，累積達105勝0負。

本屆比賽，她一盤未失，準決賽擊敗世界前十的萊巴基那（Elena Rybakina），決賽再勝保莉妮；自1990年以來，她對世界前十球員的勝率僅次於葛拉芙（Steffi Graf）與小威廉絲（Serena Williams）。

在頒獎典禮上，斯威雅蒂難掩激動：「我不知道為什麼，往往是那些原本覺得最不可能拿下的比賽，最後卻真的贏下來了，謝謝我的團隊，迫使我變得更強，學會如何在這些更快的場地上比賽。」

隨後她補充道：「我現在有點震驚，但也非常開心，謝謝你們的支持，還有在家鄉的家人。」

Sealed with an ace



The moment @iga_swiatek secured the 2025 Cincinnati Open title #CincyTennis pic.twitter.com/CkgLgtb8Gc — wta (@WTA) August 19, 2025

雖然吞下對斯威雅蒂的五連敗，保莉妮仍展現回勇狀態，本次賽事，她先後擊敗大滿貫冠軍卡雷茲柯娃（Barbora Krejcikova）與高芙（Coco Gauff），闖進生涯第二場WTA1000決賽，她的世界排名也因此上升至第8，確保美網將以8強種子身分出戰。