球王辛納首盤0比5落後因傷退賽！　艾卡拉茲首奪辛辛那提冠軍

▲西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）終於圓夢！在辛辛那提大師賽決賽中迎來此地生涯首冠；不過比賽卻因對手、義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）身體不適僅打23分鐘便退賽，讓整場對決在眾人期待中劃下遺憾句點。

No Carlos Alcaraz fan will scroll without liking.



WHAT A PICTURE! pic.twitter.com/U1eBjjkNhh [廣告]請繼續往下閱讀... August 18, 2025

比賽當天氣溫炎熱，身為衛冕冠軍的辛納在首盤陷入苦戰，很快就以0比5落後，他隨後叫來醫師與治療師，但最終仍無法繼續比賽，選擇退賽，結束了自己在硬地上的26連勝紀錄。

「我真的非常非常抱歉讓你們失望了，從昨天開始我就感覺不太好，本以為會在夜裡恢復，但卻更糟；我試著上場，至少想打成一場比賽，但實在無法承受更多，所以非常抱歉，」辛納在場邊向球迷致歉，神情相當無奈。

I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open!



@CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025

對於這場來得意外的勝利，艾卡拉茲雖舉起生涯第22座巡迴賽冠軍盃，但仍帶著歉意。

「我不希望以這樣的方式贏得獎盃，我必須說抱歉，我能理解你現在的感受，你是真正的冠軍，我相信你會像往常一樣更強大地回來，這就是冠軍該做的事，」艾卡拉茲在頒獎典禮上對辛納致意。

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final:



“Sorry Jannik ” pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

回顧過去，艾卡拉茲曾在2023年辛辛那提決賽握有冠軍點，卻遭塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）逆轉，當時更在頒獎典禮落淚；如今他終於在俄亥俄補上這塊拼圖，也迎來本賽季第6冠及第3座大師賽冠軍。

「自從2023年輸掉決賽後，我就非常渴望這座獎盃，現在能夠把它帶回家，我真的很自豪也很高興。」艾卡拉茲在賽後記者會開心表示。

So very sad to see @carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

艾卡拉茲目前以1890分領先辛納，在PIF ATP年終總決賽積分榜上暫居優勢，由於辛納是美網衛冕冠軍，當去年的積分被扣除後，艾卡拉茲將以50分的微弱優勢展開紐約之旅。

辛納則將把重心放在恢復與備戰美網，他最後強調：「我熱愛大滿貫，這是我賽季和職業生涯的重點，如果身心都準備好了，我會全力以赴，現在我需要幾天的恢復，然後再投入訓練，希望能準備好。」

A 2025 to remember (so far) @carlosalcaraz leads the ATP in...



Wins - 54

Wins over No.1 - 3

Titles - 6

Masters titles - 3 pic.twitter.com/zGOBAPEdq6 — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2025

隨著這場比賽結束，艾卡拉茲在與辛納的對戰紀錄上拉開至9勝5敗，且在本賽季已連奪蒙地卡羅、羅馬及辛辛那提三座大師賽冠軍，展現強勢競爭力。

辛納雖以退賽收場，但他在辛辛那提連續2年闖進決賽，依舊展現穩定的世界第一水準。