林益全生涯首度整季卡二軍！拚「400二壘安」　悄悄強化英文力

中職「台灣神全」林益全今年來到職業生涯第17個球季，卻首次整季幾乎都在二軍苦等。39歲的他坦言日前在下半季有跟總教練林岳平詢問，不過自己在球隊功能性上與胡金龍角色重疊，而胡金龍今年狀態非常好，所以導致自己難以獲得一軍重用。不過在二軍的日子，林益全可沒閒著，不但出書、拍短影音，現在還傳出在苦練英語。

在二軍的日子，林益全已累積43場出賽，創下個人生涯新高。他坦言這是一門新的「課題」：「大家都會遇到，只是我比較幸運，打了這麼久才要學會面對這個階段。」雖然無緣先發，但他已逐漸調整心態，學習接受代打身分。二軍總教練劉育辰也直言，以他這個年紀，要輪到一軍一壘先發機會不高，但若能像胡金龍一樣轉型成代打，仍有價值。

儘管待在二軍，林益全並未停下腳步。他除了持續維持手感，還積極展開不同挑戰，拍攝短影音與球迷互動，並投入出版計劃，把多年職棒心得化為文字。而書本內容還談起過去待在富邦悍將，2017年發生「801旅事件」，引起外界熱議，而近日更傳出，他加入連鎖外語補習班的「運動選手贊助計劃」，從零開始學英文。

林益全坦言，過去參加國際賽或與洋將互動時，常因語言受限而錯失直接交流的機會，「甚至有次要靠年幼的女兒全程幫忙翻譯，才意識到英文能力真的很迫切。」如今他把語言學習當成另一場挑戰，「最重要的是敢講，不要怕錯，錯了反而進步更快。」

職棒生涯累積逾2000支安打、210轟，二壘安打更差1支就能締造史上首見「400二壘安」紀錄，林益全雖在球場陷入瓶頸，但他笑說仍想再拚三至五年，「只要願意轉型、勇敢挑戰，就還有機會。」

「堅持到底、永不放棄、勇敢追夢。」這句話不只適用在打擊區，如今也成為他面對人生新課題的座右銘。從苦等二軍、轉換角色，到跨足影音、出書與語言學習，林益全展現的，不只是球場上的毅力，而是一名老將不願停下的生命力。