唐西奇49億續約後傷退嚇壞湖人迷　斯洛維尼亞籃協更新狀況

▲金童唐西奇代表斯洛維尼亞出戰熱身賽卻傷退，嚇壞球迷。（圖／翻攝自X／Košarkarska zveza SIovenije）

記者游郁香／綜合報導

今夏剛以3年1.65億美元（約49億台幣）與湖人續約的「金童」唐西奇（Luka Doncic），上周在對拉脫維亞的熱身賽中，意外與隊友相撞，當下因膝蓋不適退場，讓球迷冷汗直流。不過檢查結果顯示只是單純的膝蓋挫傷，沒有大礙，也不會影響他出戰月底即將登場的歐錦賽。

BREAKING: Luka Doncic has AVOIDED a serious knee injury after his Slovenian teammate crashed into his leg in a EuroBasket exhibition game vs. Latvia.



Luka had 26 PTS, 5 AST, & 5 REB in the FIRST HALF before the injury happened.



斯洛維尼亞籃協今晨透過官方X（前推特）帳號發佈最新動態，確認唐西奇將於當地時間周一正式回歸訓練。公告中特別提到，「在里加與拉脫維亞比賽後，球隊將於周一繼續備戰歐錦賽，周二將在斯託日策體育館迎戰英國。隊長唐西奇也將加入訓練，他很幸運在對陣拉脫維亞後沒有留下傷勢。」

唐西奇在受傷前，上半場火力全開，單場狂轟26分並送出5次助攻，展現超級巨星的身手。這場意外讓球迷捏了一把冷汗，還好只是虛驚一場。

斯洛維尼亞預計當地時間周二對戰英國，隨後在8月21日迎戰由金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，並於8月28日正式展開歐錦賽小組賽，首戰對手是波蘭。

值得一提的是，唐西奇本月稍早才與湖人完成頂薪續約，簽下為期3年的合約，並包含2028-29賽季的球員選項。

這位2019年NBA新人王，從2020年至2024連續5季入選年度第一隊，上賽季因小腿傷勢僅出賽50場（獨行俠22場、湖人28場），創下生涯新低，但他依舊繳出場均28.2分、8.2籃板、7.7助攻與1.8抄截的頂尖表現，仍是聯盟最具影響力的球星之一。