道奇擊潰達比修最大關鍵曝　羅伯斯盛讚大谷首局敲安「非常重要」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（18）日在國聯西區龍頭之爭中，以5比4險勝聖地牙哥教士，成功在主場完成3連戰橫掃，將勝差擴大至2場。大谷翔平此役以「第1棒、指定打擊」先發，首局就幫助球隊點燃4分大局，獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）高度讚賞。

這是大谷本季首度對決達比修有，他登場就先向39歲的前輩點頭致意，隨即進入專注模式。面對達比修有從偏低出手點投出的95.6英里速球，大谷在2好2壞情況下強力揮擊，擊出安打。

Ohtani leadoff single off Darvish!

SportsNetLA pic.twitter.com/pFqv5i9EFm — James¹⁷¹⁸???? (@ShotimeLAD) August 17, 2025

隨後貝茲（Mookie Betts）選到保送，弗里曼（Freddie Freeman）轟出3分砲，帕黑斯（Andy Pages）再補上陽春彈，首局道奇即拿下4分。

Freddie Freeman gets the @Dodgers on the board with a 3-run blast pic.twitter.com/oxeq2dfb80 — MLB (@MLB) August 17, 2025

Andy Pages makes it a 4-run @Dodgers first inning pic.twitter.com/os15rGraLz — MLB (@MLB) August 17, 2025

然而，道奇在首局爆發後遲遲未能追加分數，反讓教士於8局追平比數。所幸8局下，貝茲從對方牛棚大將蘇亞雷斯（Robert Suarez）手中轟出致勝的陽春砲，最終道奇驚險守住勝利。

Mookie Betts for the LEAD! pic.twitter.com/EjiE5rUgML — MLB (@MLB) August 17, 2025

羅伯斯賽後盛讚球隊表現，「非常滿意，和4天前相比，我們展現了更高的專注力與強度，這3場比賽都非常緊湊，但都是精彩的勝利。」他特別點出首局攻勢關鍵，「首先是大谷，他能把低角度速球打成安打，這非常重要，接著弗里曼在落後球數下，仍能鎖定速球強力揮擊，再加上帕黑斯的全壘打，這是擊潰達比修的最大轉折點。」