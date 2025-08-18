運動雲

不只神曲！FTISLAND嗨唱《疾風街道》+棒球節目主題曲讓3萬人沸騰

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將「悍將中學」主題日壓軸登場，人氣韓團FTISLAND在大巨蛋獻唱7首歌曲，現場氣氛嗨翻。其中兩首與棒球相關的歌曲，包括《疾風街道》與《LIMITLESS》，最後安可曲《壞女人》則引發全場約3萬球迷大合唱，掀起演唱會高潮。

FTISLAND主唱李洪基開場時表示：「非常感謝邀請我來到這麼多球迷的面前表演，雖然有些人對我們不太熟悉，但我們會認真演唱，把贏球的氣勢延續下去。」他也幽默地說，其實有點抱歉，「剛剛一位漂亮的歌手（權恩妃）才結束表演，換我們這些有年紀的大叔上場。」

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

李洪基演唱棒球場名曲《疾風街道》時，現場氣氛達到第一波高潮。他介紹這首歌時說：「下一首是我們在韓國經常被用作應援歌的曲目，聽說在這裡也很受歡迎。」由於他翻唱版本太紅，常被誤認為原唱。事實上，這首歌原是2005年日本動畫《筋肉人二世》的韓版主題曲，由歌手柳政錫演唱，他在演藝路上曾遇挫折，幾年前參加韓綜《Sing Again 3》後才再次被大眾認識。

歌單中的《LIMITLESS》則是棒球實境秀《火花棒球》的主題曲。該節目原名為Netflix節目《出球制勝》，因版權問題更名。李洪基在演唱前提到，希望藉此與現場球迷拉近距離，因此選唱這首「棒球」主題曲。李洪基也不忘為悍將應援，「今天很幸福，希望富邦悍將下一場繼續獲勝。」

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

最後的安可曲《壞女人》引爆全場高潮，李洪基笑說：「聽說我們有一首歌紅到上新聞，你們會唱嗎？」全場球迷跟著大合唱「到南部弄假牙」，為演唱會畫下完美句點，氣氛嗨到最高點。

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ FTISLAND 。（圖／富邦悍將提供）

