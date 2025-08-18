運動雲

林昀儒瑞典大滿貫賽1日雙勝　曬24歲俏皮慶生照：持續探索世界

▲▼美國大滿貫賽，林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲林昀儒直落3擊退南韓名將李尚洙，完成甜蜜復仇。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

正在瑞典征戰WTT歐洲大滿貫賽的台灣桌球一哥林昀儒，17日度過24歲生日，他在個人社群媒體貼出俏皮慶生照，不忘感謝所有支持他的人。賽場上小林則單日收下2勝，先與「學姐」鄭怡靜在混雙首輪直落3橫掃對手，男單首戰再以3比0拍落南韓名將李尚洙，報了今年仁川冠軍賽的一箭之仇。

因為扣除巴黎奧運8強積分，林昀儒世界排名暫時跌出前10，本周他轉戰瑞典參加歐洲大滿貫賽，首場比賽與東京奧運銅牌搭檔「學姐」鄭怡靜在混雙32強登場，交手19歲新加坡小將郭勇與21歲香港女將吳詠琳組成的「跨國組合」，在實力與經驗都明顯優於對手之下，小林與學姐僅花22分鐘，便以11比4、11比5、13比11直落3取勝。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒曬出俏皮慶生照。（圖／翻攝自IG／lin__yun_ju_）

▲台灣桌球一哥林昀儒曬出俏皮慶生照。（圖／翻攝自IG／lin__yun_ju_）

儘管第3局一度陷入苦戰，小林與學姐仍成功化解2個局點順利關門，挺進混雙16強，下一戰將對決瑞典第7種子卡爾森、卡爾柏格。

小林在男單首輪則碰上南韓資深名將李尚洙，雙方過去2次交手各取1勝，今年4月舉行的仁川冠軍賽，當時在主場作戰的李尚洙以4比2擊敗小林，搶走決賽門票。雙方今日首局就「大爆分」，小林在9比6領先時連續失分，反被李尚洙先取得局點，所幸他展現大心臟，4度化解對手的局點，以16比14辛苦收下首局。

之後小林就完全掌握比賽節奏，以11比7、11比8連拿2局，3比0復仇成功。小林男單32強賽將對決世界第28的日本好手戶上隼輔，雙方過去2度交鋒皆由小林勝出。

值得一提的是，17日是小林的24歲生日，他在個人社群媒體貼出俏皮的慶生照。他身穿淺灰色T恤，頭戴粉紅色的生日帽，雙手捧著一盒長方形的提拉米蘇蛋糕，蛋糕上插有兩根彩色蠟燭，分別是數字「2」和「4」，象徵24歲生日。

小林分享了多張照片，包括到東京巨蛋見證中華隊12強賽奪冠，以及他試圖舉起重達50斤（約25公斤）的中國乒超冠軍獎盃時，面露痛苦表情的逗趣瞬間，他寫道，「持續探索世界，謝謝所有支持我的人。」湧入上萬球迷獻上祝福。

關鍵字： 桌球WTT林昀儒鄭怡靜李尚洙

