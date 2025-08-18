運動雲

李政厚「膝蓋神接殺」震撼全場　巨人老牌播報員：十年最佳美技！

▲李政厚「膝蓋神接殺」震撼全場。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚在18日對戰坦帕灣光芒的比賽中，演出一記令人瞠目結舌的「膝蓋神接殺」，不僅守住對手長打，更幫助球隊7比1拿下勝利，中止近期7連敗。

比賽來到4局上半，光芒先發打者迪亞斯（ Yandy Díaz）轟出一記時速105英哩的強勁飛球，直奔右中外野深處，李政厚快速移動至「Triples Alley」滑壘準備接球，卻在瞬間讓球自手套彈出，驚險之際，他竟然成功用雙膝夾住球，完成不可思議的接殺。

「風勢相當強，球飛得很遠，所以我選擇滑壘，」李政厚賽後透過口譯韓志勳表示，「我確實接到了，但感覺球好像要從胸口往下滑到身體底下，這絕對是一個有趣的接殺。」

當他緩緩起身，從膝蓋間取出球並高舉示意時，全場譁然，右外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）忍不住驚呼：「那真的太瘋狂了！非常令人印象深刻，這就是一位勝利型球員所做出的致勝表現。」

巨人總教練鮑梅爾文（Bob Melvin）坦言，當下還以為李政厚受傷：「我以為他只是倒下了，還擔心是腳踝出狀況，重播花了一點時間，我們的人才發現，他竟然是用膝蓋夾住球的，我從來沒看過這樣的畫面。」

光芒打者迪亞斯也只能苦笑：「我以為這200%是二壘安打，但很不幸他把球接到了，我覺得他是唯一能做到這種事的球員，真的太怪了。」

連巨人隊的老牌播報員Mike Krukow也驚呼：「他竟然用膝蓋接住了！」；搭檔Duane Kuiper更直言：「不管怎麼說，這就是十年最佳美技，不是年度、不是今日、不是這個系列戰 —— 而是十年。」

這場比賽巨人終於擺脫近況低迷，展現久違的全方位表現，先發投手韋伯（Logan Webb）主投7局無失分、飆出7次三振，為勝利打下基礎。

進攻方面，第6局滿壘2出局時，史密斯（Dominic Smith）擊出斷棒安打，送回3分成為比賽轉捩點；梅爾文說：「在我們這樣的處境下，你要敢於把握機會，Willy Adames一路衝回本壘，完全沒有猶豫，這就是意識與拼勁。」

隨後科斯（Christian Koss）再補上打點二壘安打，第7局吉爾伯特與費茲傑羅（Tyler Fitzgerald）更接連轟出陽春砲，比分瞬間拉開；吉爾伯特的全壘打更是他生涯首轟，他笑說：「真的很酷，特別是在今天球迷面前做到，今天很多事情都很順利，我們打了一場好比賽。」

巨人近16場主場比賽吞下15敗，這場大勝不僅中止7連敗，也讓球員與球迷重新感受到勝利的喜悅；「我們需要這樣的比賽，」梅爾文最後強調，「能給球迷一場值得帶回家的比賽，真的很棒。」

