前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

▲權恩妃帶來2022年爆紅神曲《Underwater》。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／綜合報導

曾是限定女團IZ*ONE隊長、2021年Solo出道活躍舞台的兔子隊長權恩妃，昨（17日）登上台北大巨蛋，為中華職棒富邦悍將進行「悍將中學主題日」最終戰賽後表演；權恩妃一共熱唱5首代表歌曲，其中壓軸更是帶來2022年爆紅神曲《Underwater》，嗨翻全場RUBI們，博得滿堂采。

權恩妃此次受邀到台北大巨蛋進行賽後演唱，她身穿繡有生日背號「927」的富邦悍將主題球衣與俐落穿搭現身，開場以2021年《OPEN》專輯裡的收錄曲《Door》揭開序幕，表演後她親切用中文向現場觀眾問候「謝謝」，展現親民魅力。

▲權恩妃賽後熱唱5首代表歌曲。（圖／富邦悍將提供）



接著權恩妃演唱2023年迷你專輯《The Flash》的收錄曲《Beautiful Night》與2025新單曲《Hello Stranger》帶動全場氣氛、展現高音實力；過程中她在教觀眾應援口號時不小心脫口日文「1、2、3」，意外的語言混淆讓現場笑聲不斷。

隨後權恩妃還帶來碧昂絲（Beyoncé）的經典舞曲《Crazy In Love》展現火辣風格，讓現場粉絲驚呼連連；最終她演唱《Underwater》前，不忘邀請全場3.15萬球迷大合照留念，並喊話：「我們剩下最後一首歌，大家都覺得很捨不得，那我們就大合照留念一下，請大家把手機燈打開！」氣氛也烘托到最高點。

▲權恩妃。（圖／富邦悍將提供）



權恩妃帶來的賽後演出，就連後續表演的FTIsland李洪基都招架不住，並開玩笑的對現場粉絲說：「我還是有點抱歉，剛剛有位很美麗的歌手（權恩妃）來表演，結果換我們這幾位有年紀的大叔上場，大家沒關係吧？」

表演結束後，權恩妃也在社群平台Weverse上發表感想，感謝為自己加油的RUBI（粉絲名）們，表示今天是個非常幸福的夜晚；畫下完美句點。

▼權恩妃Weverse貼文。（圖／截自權恩妃Weverse）

