林維恩三局封鎖火力奪勝　19歲小將飆5K震撼美國主播

▲林維恩三局封鎖火力奪勝。（圖／球隊官網）

▲林維恩三局封鎖火力奪勝。（圖／球隊官網）

記者胡冠辰／綜合報導

年僅19歲的台灣左投林維恩，今（17日）於美國職棒小聯盟高階1A賽事再度展現壓制力，他替奧克蘭運動家高階1A藍辛釘子軍（Lansing Lugnuts）後援3局未失分，成功收下本季第2勝，表現之出色，讓美國轉播單位忍不住連聲讚嘆。

本場對手為辛辛那提紅人高階1A日頓龍隊（Dayton Dragons），林維恩於第5局登板救火，雖然面對首名打者被敲出安打，但迅速回穩，以連續3次三振回應，展現強大控球與尾勁。

隨後第6局林維恩投出三上三下，第7局雖然出現一次四壞保送，但並未讓對手得逞，還再添2次三振後退場。

總計林維恩本場用球48顆，其中35球為好球，優異的72.9%好球率，加上僅被擊出1安打與1保送，並送出5次三振，讓他防禦率下降至3.18，繼續在美國小聯盟舞台寫下亮眼成績。

林維恩近期才於7月底進入傷兵名單，直到8月10日才回歸投球，當時對道奇高A後援2局雖有些許亂流，失掉2分。但今日立刻回穩，展現身手，讓球迷安心，也贏得主播高度肯定並驚呼「他才19歲！」

運動家高階1A終場3比0完封紅人高階1A，林維恩成為致勝關鍵之一，持續為自己在旅美路的發展添上濃墨重彩的一筆。

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

陳統恩的大局神奇力發威！平野感動想哭：一直都想讓他下場

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

鮑伊最沮喪：外界看富邦只覺得是失敗　球員努力卻被忽略

