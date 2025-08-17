史奈爾6局好投奪季第3勝　大谷貢獻2得分助道奇6比0完封教士重返國西龍頭

▲道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇17日早上以6比0完封聖地牙哥教士，在國聯西區龍頭對決中收下2連勝，成功將勝差擴大到1場，重返分區單獨首位，先發左投史奈爾（Blake Snell）投出6局僅被敲5安打、無失分的優質先發，奪下本季第3勝；大谷翔平以「第一棒・指定打擊」先發，貢獻1安打、2保送、2得分，持續展現火熱上壘能力。

比賽一開始就高潮迭起，史奈爾首局連續被擊出3支安打，但憑藉捕手史密斯（Will Smith）兩度阻殺盜壘，加上壓制住梅里爾（Jackson Merrill）的飛球出局，驚險化解危機。

Don't run on Will! pic.twitter.com/eqBtByalnW — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

隨後道奇打線立刻給予火力援護，教士先發席斯（Dylan Cease）控球失準，連送3保送造成滿壘局面，下一棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）高飛犧牲打送回大谷助隊先馳得點，緊接著康佛托（Michael Conforto）敲出適時安打再添2分，道奇3比0擴大領先。

大谷翔平第二打席，席斯再度失準，在球數2好2壞時甚至投出逼近頭部的速球，大谷驚險閃避並當場大喊，現場球迷齊聲噓聲四起。

最終大谷再度獲得保送，隨後弗里曼（Freddie Freeman）擊出中外野飛球，教士外野手發生接球失誤，道奇趁勢追加2分，大谷也再次跑回本壘。

A three-spot to start the game! pic.twitter.com/VMiGozAceN — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

5局下赫南德茲再度開轟，從教士中繼投手摩根（David Morgan）手中擊出陽春砲，道奇將比數擴大至6比0。

史奈爾在獲得充裕火力支援後越投越穩，最終6局96球無失分退場，牛棚接力同樣保持完美表現，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）飆出166公里速球奪三振，班達（Anthony Banda）與終結者德雷耶（Jack Dreyer）順利收尾，完成完封勝。

Back-to-back nights of homers for Teoscar! pic.twitter.com/bijoZlGR5z — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

大谷此戰2打數1安打、2保送，攻下2分，連續上壘場次推進至14場。他首局保送上壘後靠著赫南德茲的犧飛先馳得點，第二局再度保送後藉由對手失誤跑回本壘。4局他掌握外角變化球擊出中前安打，但6局面對松井裕樹的變化球，打成一壘側界外飛球出局。

功臣之一的康佛托賽後受訪時表示：「明天也要贏下比賽，完成橫掃！」他談到自己的關鍵安打時也說：「最後那球應該是指叉曲球吧，但我打得很理想。」