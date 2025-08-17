今永昇太7局好投壓制海盜　鈴木誠也關鍵安助小熊3比1奪勝

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍左投今永昇太17日在主場迎戰匹茲堡海盜，繳出7局僅失1分的精采表現，雖然未能拿下本季第9勝，但穩健投球為球隊奪下3比1勝利奠定基礎；鈴木誠也在8局下敲出關鍵勝利打點，兩名日本球員攜手成為贏球功臣。

今永此役僅在4局被海盜2棒范姆（Tommy Pham）擊出陽春砲失掉1分，全場用85球，送出6次三振、被擊出3安打、2次四壞，防禦率維持在3.06。

今永在賽後表示，這一週特別針對分裂球加強調整，「今天能把練習成果展現出來很開心，接下來會再檢討細節，做更好的準備。」

6 Ks on the day for Shota pic.twitter.com/99SphVucoW — Chicago Cubs (@Cubs) August 16, 2025

關於在球隊進攻起伏時仍能保持穩定，他則強調心態關鍵：「不管領先10分還是比數平手，該做的事都一樣，就是解決首名打者、把該局壓制住，只要做好自己的任務，勝利一定會到來。」

比賽在1比1進入8局下，鈴木誠也把握無人出局二壘有人機會，將低角度的變化球掃成中前安打送回致勝分，並趁傳球間上到二壘，隨後再靠隊友推進及適時安打攻下保險分；鈴木單場4打數2安打1打點，打擊率提升至.251。

Seiya drives in Tuck for the lead! pic.twitter.com/JP4K1uiJRR — Chicago Cubs (@Cubs) August 16, 2025

鈴木賽後受訪時點出關鍵：「大家最近狀況不佳，但今天終於把攻勢串聯起來，今永也拼命投球，這樣的勝利非常重要。」

今永接著也附和：「我們能一起貢獻，讓球隊看到日本選手的價值，這是很有意義的事。」

小熊目前戰績在國聯中區排名第二，持續追趕領先的密爾瓦基釀酒人。