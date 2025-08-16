後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話

運動雲

▲▼ 後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒新紀錄誕生！台鋼雄鷹洋投後勁16日在澄清湖主場對戰統一獅，主投7局僅失2分，加上「愛後勁打線」火力相挺，球隊最終以5比2逆轉獲勝。這一勝讓後勁跨季連勝推進至22場，超越潘威倫2007至2008年締造的21連勝紀錄，改寫中職史上最長連勝新頁。

比賽一開始，後勁就遭獅隊猛烈進攻，首局1出局後連續被敲3支安打，陳鏞基適時安打帶有1分打點，不過他隨即製造雙殺化解危機，僅失1分。雄鷹下半局隨即追平，王博玄安打開路，靠著隊友掩護與吳念庭的高飛犧牲打回到平手。

6局上，朱迦恩敲出右外野全壘打，這是後勁本季首度挨轟，獅隊以2比1領先。

雄鷹6局下立刻反撲，吳念庭保送、魔鷹安打攻佔一三壘，郭阜林滾地球帶回追平分，林家鋐與張肇元接連安打，幫助球隊逆轉超前，並打退獅隊先發布雷克。

7局下，吳念庭再度選到保送，隨後魔鷹敲出深遠長打，吳念庭一口氣奔回本壘，比分改寫為4比2。雄鷹8局再添保險分，終場以5比2奪勝。

後勁此役用球96顆，被打5支安打、挨1轟，失2分自責，另有6次三振、沒有保送，防禦率降至2.03，拿下本季第12勝。

後勁自2023年效力樂天桃猿時期展開連勝，最後3場後援勝起算，2024年轉任先發，投出7勝0敗的完整賽季，今年截至此戰前又累積11勝0敗，跨季21連勝追平潘威倫紀錄，如今再添一勝，獨享22連勝新高。

統計近兩年，後勁30場先發有27場達成優質先發，本季至今援護率更高達5.71，加上今天比賽，也已經跨季連續30場先發不敗，展現壓倒性穩定度。

目前後勁單季連勝已達12場，距潘威倫保持的單季16連勝僅差4場；另在先發連勝方面，也來到19場，距離潘威倫的21場只差2場，仍有持續挑戰機會。

