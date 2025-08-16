運動雲

>

金德七笑虧林英傑：你變老了　兩人重溫雷公隊舊時光

▲金德七、林英傑相見歡。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍名韓籍洋投金德七在復古主題日受邀來台，剛好對上樂天桃猿，其牛棚教練林英傑正是他當年在台灣大聯盟雷公隊的隊友，金德七想起往事，特地到一壘休息室找他。

兩人一見面就互相打招呼，「好久不見！」林英傑當時才18歲，金德七笑說：「你變老了。」林英傑也關心他近況。金德七將在17日擔任開球投手，他還開玩笑對林英傑說：「明天讓我當先發投手嗎？」

金德七回憶，當年林英傑都叫他「阿七拉」，林英傑解釋：「我是看學長們都這樣叫他，我才跟著叫。他是徐總帶去雷公的，當時隊上只有他一個韓國人，沒有翻譯，只有徐總會說韓文。」

休息室裡坐在金德七旁邊的林英傑笑說，他們當時只能用比手畫腳溝通：「沒辦法，我也不會講韓文，他會一點中文。先發投手常會一起聊天、亂講話，他在雷公時期真的很強，那時候少見下勾投手，他表現很出色。他也很好相處，我剛進職棒時也常問他問題，像是先發如何調整之類的，我們有一些交流。」

金德七僅在雷公隊打了一年，隔年雖一度有機會再回台灣，但最後沒有簽約。他這次來台也解釋，當時韓華鷹、OB熊都有意找他簽約，所以先婉拒台灣，不過最後因一些因素都未能成行。

金德七此行來台有很多想見的昔日好友，不過他坦言，「當年沒有翻譯，也不看不懂中文，所以只記得臉和背號，名字幾乎都記不得了。」

