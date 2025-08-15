氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（15日）在大巨蛋2比1擊退富邦悍將，賽後總教練平野惠一對先發投手黃博多的表現給予高度肯定，並點名6局下半的關鍵牽制阻殺是「扭轉氣勢」的重要轉折。

▲中信兄弟平野惠一。（圖／中信兄弟提供）



此役中信先發黃博多雖因用球數過高提前退場，不過平野表示，有看到他不想輸的態度，「因為黃博多用球數太多，不然本來希望他可以多丟一局，」平野惠一談及此戰先發安排時坦言。

「黃博多應該也有感受到競爭的意識，從他今天投球的表現有感受到他的拼勁，一球一球都不會輸給對方打者，」平野接著說。

比賽6局下半，富邦悍將眼看有機會反攻，卻在兩出局、一二壘有人的情況下，被中信投手蔡齊哲牽制刺殺二壘跑者，成為全場最關鍵的守備之一。

「這個play很關鍵，就像我們之前對陣味全龍的比賽也有發生這個狀況，今天雖然不同隊但是發生同種情況，我們也是用一樣的方法化解危機，扳回一城這樣子，非常關鍵，」平野提及。

平野最後也進一步解釋當下的投手心態調度：「像這樣子的play大家一定都會想說，當時投手會想專注眼前打者，可是這個時候我們投手反而利用這個想法；棒球很講究氣勢，我覺得這個play很成功地阻止對方反攻氣勢。」