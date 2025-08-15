波賽樂6.2局好投奪勝！樂天3比0擊退味全　鋼龍悲情吞敗

運動雲

▲▼波賽樂、林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲波賽樂 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今作客天母，與味全龍上演一場投手戰，雙方前5局互有攻勢卻都無功而返，直到6局上樂天率先靠林泓育適時安打突破僵局，最終以3比0奪下勝利。

比賽前5局，雙方投手壓制力十足。味全先發面對樂天打線僅在首局、四局和六局遭遇零星安打危機，樂天先發同樣穩定，味全在三局下曾靠失誤與短打推進至得點圈，但未能把握。

比賽僵局在6局上被打破，林立率先敲出二壘安打，雖然陳晨威遭三振、林智平滾地出局，但林泓育適時安打，將壘上跑者送回本壘，樂天先馳得點。

7局上，樂天再度發動攻勢，余德龍、林子偉連續安打，成晉補上一支帶有打點的內野安打，將比分擴大至2比0。

波賽樂主投6.2局只被敲4支安打，另有3次保送、6次三振，無失分，奪本季第4勝。陳冠宇8局接手王志煊，一上場接連被擊出兩安，但隨後回穩，讓吉力吉撈．鞏冠擊出雙殺打，陳子豪擊出左外野深遠飛球，陳晨威強前驚險接殺，守住關鍵一局。

鋼龍先發8局被敲8安，僅1次四壞球保送，另有4次三振，失掉2分責失，連4場優質先發，但打線火力未支援，悲情吞敗。

9局上，「龍王」王維中登板，張閔勛、成晉接連兩支二壘安打，猿隊再下一城。
 

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

