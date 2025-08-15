透納3安猛打無用！費城打線無法串連　浪費盧薩多優質先發

▲費城人打線難以串聯，得分效率低迷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城費城人今（15）日以2比3敗給華盛頓國民，苦吞3連敗，雖先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）繳出優質先發內容，卻再度被打線火力不繼拖累。游擊手透納（Trea Turner）賽後直言，球隊必須想辦法解決進攻不串連的問題。

費城人開局表現優異，史托特（Bryson Stott）3局上敲出二壘安打並靠隊友護送回本壘先馳得點。雖然國民強打德容（Paul DeJong）4局下開轟追平比數，但5局上費城人再靠內野安打與舒瓦伯（Kyle Schwarber）適時的二壘安打再度超前。

比賽來到第7局，盧薩多續投遇到亂流，先保送1人，接著被亞當斯（Riley Adams）擊出二壘安打，又再保送1人，形成滿壘局面，由牛棚接手，不料柯克林（Orion Kerkering）接替後慘遭特納（José Tena）擊出逆轉的2分打點安打。盧薩多最終責失3分、送出7次三振。

透納此役4打數猛敲3安打，且全為內野安打，可惜最關鍵的9局上2出局三壘有人時，他在纏鬥8球後遭三振，結束比賽。賽後他表示，「我們很希望能贏下比賽，大家的努力是有的，但進攻就是無法串連起來。」

費城人此役得點圈6打數僅1安，殘壘高達8人，過去3場比賽總共只得3分，火力串連度極差，今日吞敗後雖仍暫居國聯東區龍頭，但領先優勢持續被壓縮。球隊明日將推派王牌惠勒（Zack Wheeler）對決國民左投戈爾（MacKenzie Gore），力求止敗。