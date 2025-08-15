高市府補助職棒遭審計部點名　台鋼雄鷹回應強調依法付費、深化在地經營

▲澄清湖球場。（圖／台鋼雄鷹提供）



隨著中華職棒發展持續升溫，台鋼雄鷹自2022年成軍以來，積極布局高雄澄清湖棒球場作為主場基地，高雄市政府也展現力挺職棒的態度，提供免場租與票券補助；不過，近期遭審計部點名指出，高市府相關補助支出導致運動發展基金收支失衡，應進行檢討。

根據審計部報告，高雄市運動發展局自2023至2024年間，分別編列222萬元與600萬元經費，購買共2萬7400張台鋼雄鷹主場賽事門票，免費分送民眾進場觀賽，期望藉此活絡棒球氛圍與帶動觀眾人潮；同時，市府亦提供中職例行賽免場地使用費與相關轉播、廣告優惠。

然而，審計報告指出，澄清湖棒球場近三年維護費用年均高達千萬元，卻僅收取數百萬元的場租與權利金，顯示收支嚴重失衡，加上運動發展基金本身尚未達成收支平衡，卻仍動用大量公帑補助票券，有違中央政府特種基金管理準則，建議高市府設立「落日條款」，妥善檢討優惠措施，以避免財政資源排擠其他體育項目發展。

對此，高雄市政府表示，扶植職棒屬於長期產業培育政策，現階段仍在與台鋼球團洽談球場認養與營運合作事宜，未來也將結合促參機制，推動場館經營多元化，提升收益來源，包括周邊商品銷售等，以減輕市府財政負擔。

台鋼雄鷹15日則發布聲明回應，強調自2024年首度參與中職一軍賽季起，已依規定支付所有場地使用、廣告及浮動費用，並無違規情事；球團並感謝高市府在球隊籌備與成軍初期提供協助，未來也將持續以「在地經營」為核心，回饋高雄球迷、帶動地區運動產業成長。

目前，台鋼雄鷹已於本季安排49場澄清湖主場賽事，前34場已順利完成，審計部亦指出，近三年球場觀眾人數逐年回升，顯示職棒熱度增溫，未來如何在扶植運動與財政紀律之間取得平衡，仍有待各界持續關注。

台鋼雄鷹聲明全文：台鋼雄鷹在111年4月正式加盟成為中華職棒第六隊，113年展開首個一軍賽季，並於澄清湖棒球場安排40場主場賽事。今(114)年球季更將主場賽事增加至49場，至今已完成34場澄清湖一軍主場賽事。自參與中職一軍賽季後，相關場地使用租金、浮動費用(人力、耗材、電費、廣告板位)等皆按照規定之金額支付。

感謝高雄市政府運發局自台鋼雄鷹棒球隊於111年深耕高雄經營，歷經籌備期及二軍賽季等階段，秉持著扶植職棒賽事，持續推動高雄市棒球產業的發展，同時也給予球團許多協助。未來台鋼雄鷹仍會秉持著在地化經營的精神，給予球迷最大的回饋。