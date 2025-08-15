運動雲

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加與勇士的續約談判陷入僵局，也未能找到交易對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判陷入僵局，也未找到合適的先簽後換交易方案，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，庫明加在立場上毫不退讓，且無意回到勇士，若真回歸，也不會是長期合作，而是「在他的條件下進行」。

勇士原本在自由市場開啟前與庫明加的共同目標，是尋找一支願意接手的球隊進行先簽後換。然而過去一年，這位22歲前鋒出賽時間不穩、傳出對總教練柯爾（Steve Kerr）失去信心，上季後段更被徹底邊緣化。雙方在續約價碼上出現嚴重分歧，庫明加想要年薪3000萬美元等級的長約，但勇士並未提出類似報價，僵局由此形成。

外界預期庫明加市場追求者眾多，但實際上只有國王仍積極接觸。據《The Athletic》記者阿米克（ Sam Amick ）報導，國王最初提出的籌碼為薩里奇（Dario Saric）、卡特（Devin Carter）與受保護首輪籤，後來改為蒙克（Malik Monk）加2030年受保護首輪籤，並願意開給庫明加3年6300萬美元合約。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體報導，庫明加態度堅決，無意回歸勇士。（圖／達志影像／美聯社）

然而勇士顧慮蒙克長約將影響薪資靈活度，且他們希望避免觸及第一層硬上限，遲遲不肯點頭。灣區方面態度同樣強硬，目前桌上有一份2年4500萬美元合約（第2年為球隊選項），並要求庫明加放棄交易否決權；但庫明加陣營並不接受，甚至放話可能接受790萬美元合格報價，在2026年成為完全自由球員。

這一舉動雖能取得自由身，但也意味著要放棄至少1400萬美元保障薪資與第2年可能超過2000萬美元的收入，並承擔因上場時間不足導致身價下滑的風險。

雙方目前僵持不下，勇士沒有跡象會與國王達成交易，庫明加則持續尋求離開灣區的機會。由於其他受限自由球員，如吉迪（ Josh Giddey）、格萊姆斯 （Quentin Grimes）、湯瑪斯 （Cam Thomas）等也面臨類似情況，市場可能要到 9月初訓練營前才會有明顯進展。

NBA勇士Jonathan Kuminga庫明加

