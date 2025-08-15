運動雲

東京聽奧11月登場！許樂、林家文領銜中華代表團78名好手出征

▲▼2025年東京夏季達福林匹克運動會代表團聯合開訓典禮；體育署長鄭世忠期勉代表團爭取佳績。（圖／體育署提供）

▲2025年東京夏季達福林匹克運動會代表團聯合開訓典禮。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

第25屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics, 簡稱聽障奧運會）將於今年11月15日至26日在日本東京舉行，我國代表團今（15）日於臺北市劍潭青年活動中心舉行聯合開訓典禮，選手、教練及隊職員齊聚一堂。教育部體育署署長鄭世忠親臨活動現場，向代表團選手及教練勉勵，期許各代表隊進行最後備戰與衝刺，為我國再創佳績。

鄭世忠表示，近年國際聽障運動走向高度競技化發展，體育署為支持我國優秀聽障運動選手投入訓練與參賽，提出多項人才培育計畫，並於去（113）年提高聽奧金牌獎助金，選手部分獎助金額由120萬提高至210萬，前5名都可獲獎助；教練部分由15萬提高至50萬，獎勵名次由原先的前2名擴大至前3名。

我國代表團隊自去年起即展開備戰計畫，今年國家代表隊選拔出11種運動種類、計20位教練與78位選手的陣容參賽，代表團名單底定後，即在體育署的備戰計畫支持之下持續訓練。

負責組團的中華民國聽障者體育運動協會為服務各隊參賽需求，在國際聽障運動總會嚴格的員額管控下，優先邀請馬偕醫院合作組成醫療團隊，派出5位醫師、2位臨床心理師，另洽請臺北市立大學遴聘運動防護員12位，加上隨隊服務的手語翻譯員及競賽管理等團本部職員，代表團規模近150人，是我國繼2009年臺北聽障奧運會之後組成的最大參賽團隊。

▲▼2025年東京夏季達福林匹克運動會代表團聯合開訓典禮；體育署長鄭世忠期勉代表團爭取佳績。（圖／體育署提供）

▲體育署長鄭世忠期勉代表團爭取佳績。（圖／體育署提供）

體育署108年起對我國優秀聽障運動選手挹注資源的「優秀身心障礙運動選手培育計畫」、109年起再為培植國家接班梯隊，培育18歲以下潛力優秀聽障選手，提早佈局國家代表隊接班的「身心障礙運動潛力新秀培育計畫」等。

本屆聽奧代表隊78名選手中，有16位選手是曾經接受過潛力新秀培育計畫培植的選手。 自去（113）年起，為強化我國參加聽障奧運會的戰力，體育署推動「達福林匹克運動會備戰計畫」，從多面向提供資源與支援，全面協助菁英聽障選手備戰。

今年我國出征東京第25屆夏季聽障奧運會，集結當前最頂尖的實力陣容，目標鎖定超越上屆3金、13銀、14銅的佳績。

本屆賽會我國將派出田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道及定向越野等代表隊參賽。陣容中包括上屆奪金的網球選手林家文、田徑選手許樂，以及保齡球好手謝盛福與陳建豪等菁英，預料將成為本屆賽會爭金奪銀的焦點。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長兼代表團總領隊趙玉平表示，近年國家體育政策對身心障礙運動選手的照顧與待遇持續提升，福利措施與人才培育計畫已達世界少見的高水準，感謝體育署對聽障運動的全力支持。

關鍵字： 第25屆夏季達福林匹克運動會聽障奧運東京聽奧中華隊

