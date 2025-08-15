運動雲

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

記者游郁香／綜合報導

2025 FIBA亞洲盃4強名單今（15日）全數揭曉，紐西蘭在8強戰締造本屆最大逆轉戲碼，從落後22分的絕境殺出，最終以90比86擊敗黎巴嫩，闖進準決賽將對決擊退南韓的中國隊。

比賽一開始，黎巴嫩火力全開，澤努恩（Karim Zeinoun）與喬克恰恩（Hayk Gyokchyan）外線連續命中，羅森（Dedric Lawson）在禁區稱霸，一度領先20分。第2節初段，他們持續壓制將比分擴大到35比13，看似勝券在握。

然而，紐西蘭在金恩（Mojave King）與達林（Max Darling）領軍下展開反擊，金恩外線與突破並進，達林在禁區苦撐並製造關鍵進球，逐步縮小分差。卡麥隆（Flynn Cameron）與史密斯-米爾納（Tohi Smith-Milner）第3節接連取分，內外開火單節將分差縮小到6分，讓比賽回到拉鋸戰。

▲紐西蘭逆轉功臣達林。（圖／取自FIBA）

▲紐西蘭逆轉功臣達林。（圖／取自FIBA）

決勝節，金恩先投進追平球，隨後快攻完成「三分打」反超，紐西蘭取得全場第一次領先。黎巴嫩雖靠喬克恰恩的三分與曼蘇爾（Ali Mansour）的切入緊咬比分，但最後時刻，紐西蘭戴維森（Carlin Davison）暴扣、穆雷（Taine Murray）飆進冷血三分，以及卡麥隆（Flynn Cameron）的致命補籃，最終鎖定這場從落後22分到翻盤的驚天勝利。

另一場8強戰，中國隊靠胡金秋與王俊杰內線雙塔聯手轟下44分，以79比71力退南韓。胡金秋15投11中攻下23分、11籃板，王俊杰則有21分、8籃板進帳，趙睿與朱俊龍關鍵時刻建功，程帥澎的罰球鎖定勝局。

本屆亞洲盃4強全數出爐，紐西蘭將與中國爭奪金牌戰門票，另一場準決賽由澳洲出戰伊朗。

▲中國胡金秋。（圖／取自FIBA）

▲中國胡金秋。（圖／取自FIBA）

