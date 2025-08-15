中田翔震撼宣布季後退休！　3屆打點王、309轟「阿尼基」謝幕

▲中田翔。（圖／記者季相儒攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

中日龍內野重砲中田翔震撼宣布本季結束後將引退，預計今（15）日下午在名古屋市舉行記者會。這位生涯累計309支全壘打、3屆打點王的大砲，近2年受腰傷困擾，未能發揮昔日火力，最終選擇放下球棒。

14日深夜，中田翔在個人Instagram上發布1張未附文字的照片，畫面中身穿北海道日本火腿鬥士時期球衣、站在札幌巨蛋本壘位置背對鏡頭，令外界解讀為意味深長之舉。

中田翔本季出賽25場，打擊率0.161，僅有2轟。5月中旬因腰痛離隊，本月7日對阪神虎的比賽重返一軍。然而復歸後，他全數以代打身份出賽，總計3打數沒有安打，並於12日被抹消出賽名單。井上教練說明，「是身體不適，有2到3天無法上場。」

充滿男子氣概的中田翔，對引退時機有著自己的美學，他曾提過，「有的前輩是因為眼睛跟不上球速，或是自認為全力擊中的球，卻只飛到全壘打牆前而決定引退。我自己也一樣，如果有天覺得『已經無法用力量決勝』，就會選擇退休，不想拖拖拉拉。」

出身大阪桐蔭高中的中田翔，於2007年高中生選秀第1指名加盟北海道日本火腿鬥士，2014、2016、2020年3度奪下打點王。2021年8月轉戰讀賣巨人，2024年起效力中日龍。

然而，中田翔近2季狀態下滑，去年出賽62場，打擊率0.217、4轟、21打點，本季至今僅出賽25場，打擊率0.161、2轟、4打點。

中田翔生涯累計1783場出賽、1579支安打，打擊率0.248，309支全壘打在現役球員中僅次於埼玉西武獅內野手中村剛也。他曾5度入選最佳九人、5度獲得金手套獎，並在2013年與2017年2度代表日本參加世界棒球經典賽（WBC）。