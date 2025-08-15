運動雲

>

中田翔震撼宣布季後退休！　3屆打點王、309轟「阿尼基」謝幕

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,中田翔。（圖／記者季相儒攝）

▲中田翔。（圖／記者季相儒攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

中日龍內野重砲中田翔震撼宣布本季結束後將引退，預計今（15）日下午在名古屋市舉行記者會。這位生涯累計309支全壘打、3屆打點王的大砲，近2年受腰傷困擾，未能發揮昔日火力，最終選擇放下球棒。

14日深夜，中田翔在個人Instagram上發布1張未附文字的照片，畫面中身穿北海道日本火腿鬥士時期球衣、站在札幌巨蛋本壘位置背對鏡頭，令外界解讀為意味深長之舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中田翔本季出賽25場，打擊率0.161，僅有2轟。5月中旬因腰痛離隊，本月7日對阪神虎的比賽重返一軍。然而復歸後，他全數以代打身份出賽，總計3打數沒有安打，並於12日被抹消出賽名單。井上教練說明，「是身體不適，有2到3天無法上場。」

充滿男子氣概的中田翔，對引退時機有著自己的美學，他曾提過，「有的前輩是因為眼睛跟不上球速，或是自認為全力擊中的球，卻只飛到全壘打牆前而決定引退。我自己也一樣，如果有天覺得『已經無法用力量決勝』，就會選擇退休，不想拖拖拉拉。」

出身大阪桐蔭高中的中田翔，於2007年高中生選秀第1指名加盟北海道日本火腿鬥士，2014、2016、2020年3度奪下打點王。2021年8月轉戰讀賣巨人，2024年起效力中日龍。

然而，中田翔近2季狀態下滑，去年出賽62場，打擊率0.217、4轟、21打點，本季至今僅出賽25場，打擊率0.161、2轟、4打點。

中田翔生涯累計1783場出賽、1579支安打，打擊率0.248，309支全壘打在現役球員中僅次於埼玉西武獅內野手中村剛也。他曾5度入選最佳九人、5度獲得金手套獎，並在2013年與2017年2度代表日本參加世界棒球經典賽（WBC）。

關鍵字： 日本職棒中日龍北海道日本火腿鬥士中田翔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

【國道重訓現場？】忘拉手煞害車暴衝！ 「神力阿姨」狂奔單手拉車

熱門新聞

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

2大谷翔平MVP穩了？美媒：根本沒對手

3發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

4大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

5敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

最新新聞

1東京聽奧11月登場！許樂領銜中華代表團

2中田翔引退記者會泛淚　感謝栗山英樹

3佐佐木朗希親曝「新球種」有好效果

4亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

5安東尼下月入主名人堂：一定會流淚

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366