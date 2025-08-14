今年少聽到布魯諾、多聽到曼聯！　紅魔隊長喊話全隊聚焦集體榮耀

▲曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）近日受訪坦言，新賽季他希望外界少談自己、多談球隊，並強調團隊榮譽遠勝於個人表現。

| Bruno Fernandes:



"I hope you'll hear less about Bruno this year, but A LOT MORE about United.



"That's my main objective because my name being spoken, let's say vaguely alone, It doesn't fill me with pride or anything.



"United being talked about, being positive, that's… pic.twitter.com/PnzDdpcmLk [廣告]請繼續往下閱讀... August 14, 2025

這位葡萄牙中場是上賽季紅魔少數表現亮眼的球員之一，即使曼聯在英超僅獲得第15名，創下自1974年降入乙級以來最差的頂級聯賽戰績；他依然交出各項賽事19球的成績單，並入圍PFA年度最佳球員獎。

然而，布魯諾卻不願再成為聚光燈下的唯一焦點，他在接受《ESPN Brasil》專訪時直言：「我希望今年關於布魯諾的消息會少一點，但關於曼聯的消息會多很多，這是我最主要的目標，因為單純只談我的名字，並不會讓我感到驕傲或開心，曼聯被討論，而且是正面的討論，這才是最重要的。」

Bruno Fernandes Gonçalo Ramos pic.twitter.com/eUiJKnQyJb — UEFA EURO (@UEFAEURO) August 14, 2025

他更表示，即便數據下滑也在所不惜：「如果今年布魯諾的進球變少、助攻變少，或者改為提供比賽所需的其他貢獻，我也會非常高興。」

儘管上季成績慘澹，曼聯今夏仍注入新動力，庫尼亞（Matheus Cunha）、姆貝烏莫（Bryan Mbeumo）與塞斯科（Benjamin Sesko）先後加盟，令球迷對本週日對陣兵工廠的英超揭幕戰充滿期待。

對於這份樂觀情緒，布魯諾有所共鳴，但也提醒自己保持務實心態：「我在這裡的每一年，每當新賽季開始，都會看到這種（積極）氛圍，我相信這可能是一次改變的時刻，我們可以做得更好。」

回顧自己5年半的紅魔生涯，他提及既有高峰，也有低谷：「可能我前兩個賽季的表現非常出色，真的相信我們可以走得更遠，做得更好，我們在滕哈格第一個賽季有過非常好的成績，但第二個賽季就不那麼理想。」

他補充指出，俱樂部不僅引進了新球員，還有擁有不同願景的工作人員與管理層，讓他相信曼聯能重返巔峰：「我希望這些改變和我們所做的一切，能讓曼聯回到它真正應該在的位置。」

Bruno Fernandes: “I hope you'll hear less about Bruno this year, but a lot more about United. That's my main objective because my name being spoken, let's say vaguely alone, It doesn't fill me with pride or anything.



“United being talked about, being positive, that's the… pic.twitter.com/egSmMDFuyh — UtdTruthful (@Utdtruthful) August 14, 2025

外界對曼聯進攻線寄予厚望，但布魯諾接著提醒，扭轉局面不能僅依靠新援火力：「我們球隊現在擁有更多進球能力，因為我們知道上賽季的進球數不夠，但我們同時必須防守得更好，避免像去年那樣丟掉那麼多球。」

最後他明確指出，防守是全隊的責任，而非後衛專屬：「要懂得如何承受壓力、如何防守，明白什麼時候需要全員退防，什麼時候要全員參與搶回球權，什麼時候要在丟球後迅速反應。」