運動雲

>

今年少聽到布魯諾、多聽到曼聯！　紅魔隊長喊話全隊聚焦集體榮耀

▲曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）近日受訪坦言，新賽季他希望外界少談自己、多談球隊，並強調團隊榮譽遠勝於個人表現。

這位葡萄牙中場是上賽季紅魔少數表現亮眼的球員之一，即使曼聯在英超僅獲得第15名，創下自1974年降入乙級以來最差的頂級聯賽戰績；他依然交出各項賽事19球的成績單，並入圍PFA年度最佳球員獎。

然而，布魯諾卻不願再成為聚光燈下的唯一焦點，他在接受《ESPN Brasil》專訪時直言：「我希望今年關於布魯諾的消息會少一點，但關於曼聯的消息會多很多，這是我最主要的目標，因為單純只談我的名字，並不會讓我感到驕傲或開心，曼聯被討論，而且是正面的討論，這才是最重要的。」

他更表示，即便數據下滑也在所不惜：「如果今年布魯諾的進球變少、助攻變少，或者改為提供比賽所需的其他貢獻，我也會非常高興。」

儘管上季成績慘澹，曼聯今夏仍注入新動力，庫尼亞（Matheus Cunha）、姆貝烏莫（Bryan Mbeumo）與塞斯科（Benjamin Sesko）先後加盟，令球迷對本週日對陣兵工廠的英超揭幕戰充滿期待。

對於這份樂觀情緒，布魯諾有所共鳴，但也提醒自己保持務實心態：「我在這裡的每一年，每當新賽季開始，都會看到這種（積極）氛圍，我相信這可能是一次改變的時刻，我們可以做得更好。」

回顧自己5年半的紅魔生涯，他提及既有高峰，也有低谷：「可能我前兩個賽季的表現非常出色，真的相信我們可以走得更遠，做得更好，我們在滕哈格第一個賽季有過非常好的成績，但第二個賽季就不那麼理想。」

他補充指出，俱樂部不僅引進了新球員，還有擁有不同願景的工作人員與管理層，讓他相信曼聯能重返巔峰：「我希望這些改變和我們所做的一切，能讓曼聯回到它真正應該在的位置。」

外界對曼聯進攻線寄予厚望，但布魯諾接著提醒，扭轉局面不能僅依靠新援火力：「我們球隊現在擁有更多進球能力，因為我們知道上賽季的進球數不夠，但我們同時必須防守得更好，避免像去年那樣丟掉那麼多球。」

最後他明確指出，防守是全隊的責任，而非後衛專屬：「要懂得如何承受壓力、如何防守，明白什麼時候需要全員退防，什麼時候要全員參與搶回球權，什麼時候要在丟球後迅速反應。」

關鍵字： 曼聯足球英超

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3兄弟註銷德保拉　登錄柯威士

4中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

5中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

最新新聞

1發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

2曼聯隊長喊話全隊聚焦集體榮耀

3曾頌恩破僵局　兄弟守住龍頭

4攻城獅正式簽下狀元劉丞勳！未來定位曝

5趙祖政、劉懿萱世運會場地賽雙雙摘銀

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366