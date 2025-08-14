運動雲

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

▲▼雲豹邀請NBA明星長人唐斯出席首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」。（圖／桃園雲豹提供）

▲雲豹邀請NBA明星長人唐斯出席首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」。（圖／桃園雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（14）日宣布，將於8月28日（四）與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合作，在飯店戶外籃球場舉辦首屆 「Westin Cup 三對三籃球賽」，本次賽事獲永豐銀行支持特別邀請5度入選全明星賽的NBA紐約尼克當家中鋒唐斯（ Karl-Anthony Towns ）親臨閉幕式，與參賽者近距離互動及合影，為賽事增添國際亮點。

創新賽制親子與球迷同場熱鬧交流，賽事分為兩組「豹隊組」無差別混打，預賽及複賽採循環賽制，四強晉級決賽。「家庭組」需至少一名12歲以下小朋友參賽，預賽採循環制，複賽與決賽為單淘汰制。

本次賽事提供所有參賽者兩種報名方案，分為標準方案每隊 $4,999，含閉幕式團體合影（每隊乙張）、晉級複賽贈「大溪威斯汀知味西餐廳」平日單人餐券四張（總價值$5,520）、每隊隊員皆享住宿券抽獎資格；尊榮方案每隊 $29,999，額外加贈每位隊員與唐斯單獨合影（每隊至多四張）、及唐斯簽名海報每隊乙張。

「豹隊組」及「家庭組」兩組冠軍隊伍可獲得價值逾$20,000「大溪威斯汀平日住宿券」乙張、唐斯簽名籃球乙顆及獎金$10,000；亞軍獎金$5,000、季軍獎金$3,000，報名至8月25日中午12時截止，數量有限，報完為止。

頂級場地度假與運動完美結合，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店曾多次入選國際媒體評選「台灣十大最佳飯店」，擁有204間寬敞客房與套房，皆設有私人觀景陽台與招牌「天夢之床」，館內設施包含南洋風情戶外泳池、亞洲最大威斯汀親子俱樂部、八公尺攀岩牆、VR遊戲室及多元餐飲，為造訪賓客提供運動與休閒兼備的體驗。

此外，NBA球星唐斯除了8月28日（四）出席「Westin Cup 三對三籃球賽」活動，另唐斯也受桃園市政府邀請，將出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，並為「第九屆桃園盃全國三對三籃球賽」決賽站台，透過NBA籃球巨星的名氣加持，為桃園注入更多國際關注與體育外交，更多唐斯球星訪台資訊，敬請關注桃園市政府觀旅局粉絲專頁以及桃園台啤永豐雲豹社群平台。

關鍵字： TPBL桃園雲豹唐斯NBA

