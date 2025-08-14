曹祐齊為伊甸樂樂棒球開球　身障選手用熱情站上MVP舞台

▲伊甸第二屆樂樂棒球賽，逾280位身障學員齊聚台中大比拚味全龍將曹祐齊熱情開球，為場上選手加油打氣。（圖／ 伊甸基金會提供）

記者王真魚／綜合報導

為促進身心障礙者運動風氣、培養團隊精神，伊甸基金會今（14）日於台中中興大學體育館，盛大舉辦「2025第二屆小作所樂樂棒球友誼賽」。本次賽事集結伊甸全台小作所與日間照顧中心，總共19個單位，組成14支隊伍，約280位身心障礙者、333位投入比賽。期盼透過運動賽事，不僅能讓身障學員相互交流，更能提升其社會參與度，實踐CRPD所提倡的平權精神。

去年首次舉辦，參賽隊伍反應熱烈，熱情敲碗續辦，因此今年移師台中，讓學員們再次聚首，切磋球技。此次更邀請效力中華職棒味全龍龍將曹祐齊，帶領選手們宣誓，並與伊甸基金會董事長陳宇昭、執行長鍾彥彬，以及台中市政府社會局局長廖靜芝，共同揮棒，為精彩賽事拉開序幕。隨後展開的小型趣味競賽，球員們輪流揮擊，以球的落點計分，在場上雖互相較勁，但也不忘為對方吶喊，場面熱血可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹祐齊在賽前特別撥空參與。他表示，很榮幸受邀出席，有機會認識一群跟自己一樣熱愛棒球的朋友們，可以一起打球，享受場上的每一刻。他們在場上不放棄的精神，讓人非常感動，自己也受到很大的激勵鼓舞。曹祐齊更說，運動是每個人都能享有的基本權利，障礙不該成為限制，只要有熱情，每個人都可以是場上的MVP。

奮力揮擊，站上打擊區的是來自地主隊伍「台中樂晴小作所」的小曹。教保員運用以個人為中心的計畫，將服務對象的夢想作為服務計畫主體，而小曹的夢想就是「棒球」。過去鮮少有機會接觸棒球的他，在得知有樂樂棒球比賽後，便與老師討論，將「參加比賽」設為重要目標，並開始積極利用跑步機鍛鍊體能、複習規則，不錯過任何一次健康維護課程。這份努力終於有了回報，進步神速的他，成功從替補選手晉升為先發，在比賽中用流暢的打擊與精彩的守備，站上球場一圓棒球夢！

身心障礙者權利公約（CRPD）第三十條指出，身心障礙者有參與文化、娛樂、休閒和運動的權利。儘管天氣炎熱，但所有參賽隊伍，仍無不使出全力，用力揮擊、全速跑壘，展現練習成果；而台下預備登場的選手，也沒閒著，熱情為場上的夥伴們加油打氣。無論最終比賽輸贏，已經展現最可貴的運動家精神。

伊甸基金會表示，不同於一般棒球比賽，樂樂棒球的玩法及規則，非常適合身心障礙者，各單位也透過課程安排，邀請教練指導學員，以深入淺出的方式，讓他們了解球賽進行方式，並招募志工擔任陪練員，讓學員們能感受運動帶來的快樂，培養運動習慣，維持身體健康。

伊甸成立超過43年，透過多元服務支持身心障礙者，相信有溫柔同理的陪伴、生活自立的支持、技能培訓的機會，以及友善不歧視的環境，障礙者也能走出家門，享有各式休閒活動，還能有機會發揮所長和優勢，與你我成為同一Team的好隊友，共創一個沒有歧視、平權共融的社會！