翔平終究是翔平！　天使尼托敲關鍵安：他很難打、等待失投

▲尼托二壘安打擊退大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使游擊手尼托（Zach Neto）今（14）日在主場對上前隊友大谷翔平時，擊出關鍵的二壘安打，不僅幫助球隊追近比分，也直接將大谷打退場。他賽後談到大谷，「看到他健康回到投手丘，投出屬於他的好球，真的很開心。」

比賽來到5局下，天使2比5落後，1出局一、二壘有人時，尼托逮中大谷的失投滑球，掃向左外野形成2分打點二壘安打，把比分追到僅差1分，迫使大谷提前退場。他回憶道，「很幸運抓到他的失投並造成傷害，那是非常重要的一擊。」

Zach Neto chases Shohei from the game and pulls the Angels to within a run! pic.twitter.com/TkTnYdggkD — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 14, 2025

談到面對老戰友的心態，尼托表示，「我專注於讓他把球投進好球帶，他的球真的很棒，特別是在我第1打席後，他明顯更想解決我，所以很難打，我就是等待失投，並且不放過它。」

尼托與大谷的初次對決可追溯到2023年春訓，他回憶那是在Live BP中，「他叫我上打擊區，那時我才首次面對他。」

昨日比賽，尼托在大谷打擊時上演三殺守備，今天在二壘上與大谷碰肩嬉鬧，2人私下交情不錯。尼托指出，這次面對大谷與以往最大的不同是大谷改用揮臂式投球（Windup），「不過，終究翔平還是翔平。」

他感嘆大谷速球快如閃電，「現在他能投到103英里，變化球又多，很難預測，打起來真的不容易，但我們堅持既定策略，把球擊出，今天做到了。」