體育署挺中華男籃：國家隊應獲尊重　曝籃協已向FIBA抗議

▲中華男籃賀丹。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（14）日凌晨在亞洲盃8強賽一度領先21分，最終遭伊朗大逆轉，無緣4強。賽後FIBA亞洲盃官方IG竟發出一張「迷因圖」嘲諷中華隊，引發台灣球迷強烈不滿。體育署也表態，強調每支國家隊都是國家榮耀的代表，對賽事全力以赴，應該獲得尊重，籃協已於第一時間聯繫主辦單位並去函抗議。

本屆亞洲盃，中華隊陣中多名球員來自TPBL，包括高錦瑋、馬建豪、胡瓏貿、陳冠全、高柏鎧，以及剛回歸中信特攻的阿巴西等人。TPBL在爭議貼文下以英文留言譴責，「我們希望身為全球籃球主管機構的FIBA，能夠對所有球隊與國家保持同等的尊重。」

▲FIBA亞洲盃官方社群發迷因哏圖，嘲諷中華男籃輸球。（圖／取自FIBA亞洲盃IG）

該篇具諷刺意味的貼文搭配「叫救護車，但不是幫我」文案，並放上中華隊與伊朗的隊徽，遭到大批台灣球迷砲轟。許多人直指比賽因裁判尺度不公宛如「8打5」，官方社群還公開挖苦輸球的一方，極度不尊重。

體育署也表態力挺中華男籃，強調中華隊在亞洲盃打入8強，表現已令人振奮，「每一支國家隊都是代表國家榮耀，對賽事全力以赴，應獲得尊重。」同時透露，中華籃協第一時間已聯繫主辦單位，並去函抗議表達立場。

籃協稍早已表達嚴正立場，「FIBA官方社群發此種嘲諷式哏圖，非常不適當。勝敗兵家常事，但中立的主辦單位竟然傷口灑鹽，分化兩隊與球迷情感，與FIBA 『凝聚人心，團結所有社群（Bring people together and unify all community）』使命背道而馳。」

▲中華男籃上半場一度領先21分，最終遭伊朗逆轉。（圖／取自FIBA官網）