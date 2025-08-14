運動雲

大谷翔平雙K最強的打者　面對神鱒：用最好的球、投最好位置

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平對決楚奧特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（14）日作客安那罕天使球場，首次以投手身分對老東家先發，投出手術後最多的單場80球，總計4.1局被敲5安打、失4分；打擊端則是4打數有1安打，可惜洛杉磯道奇最終以5比6遭逆轉。賽後大谷特別談到與前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的交手細節與心情。

這是大谷投手復出後第9場先發，也是他自2023年8月後，睽違721天重返天使主場投球，更是自2023年3月世界棒球經典賽（WBC）決賽後，首次與楚奧特正面對決。

首局2人首度交鋒時，大谷先連飆5顆直球，最後用變化球將楚奧特定在原地，眼睜睜地看著好球進壘被三振。

第4局，第2次交手時，大谷改用變化球為主搭配直球壓制，最後以當天最快的101英里直球再度讓楚奧特站著被三振，完成2打席連續三振的表現。

大谷賽後表示，「這2個打席都有確實投到位。今天比賽中，有投到位的打席，也有沒投到位的打席，結果差異很明顯。」

談到4局投出全場最快球速，大谷說，「楚奧特是我認為最強的打者，所以必須用我最好的球，最後能在最好位置投出最好的球，是今天的亮點之一。」

大谷也提到與捕手史密斯（Will Smith）的配球默契，「我快速球放在高的位置，數據上效果不好，所以要根據我的感覺與捕手的判斷來選擇，前提是要確實投到位，這需要更高的專注度。」

談到久違重返天使主場，大谷表示，「這座球場有很多回憶，也是我最喜歡的球場之一，能在這裡登板，對我來說是很美好的一天。」他接著說，「當然，如果能贏下比賽會更好，接下來會切換心情，回到道奇主場準備下一戰。」

