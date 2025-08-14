郭立陽世運會200公尺追逐賽摘銀　中華競速滑輪本屆獎牌開張

▲郭立陽在2025成都世運會男子200公尺追逐賽決賽飆出17.305秒，奪下銀牌。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在2025成都世界運動會再傳捷報！滑輪溜冰好手郭立陽今（14）日在男子200公尺追逐賽決賽繳出17.305秒佳績，勇奪銀牌，為我國競速滑輪開張獎牌，中華代表團本屆獎牌數來到1金2銀4銅。

上屆世運會我國滑輪溜冰代表隊摘下2銀3銅，是代表團最大獎牌庫，陳映竹一人進帳3面獎牌，但她近年轉戰冬季競速滑冰後，本屆僅剩郭立陽再度披上中華隊戰袍。他上屆初登場即收穫500公尺場地賽銅牌、100公尺公路賽銀牌，戰績斐然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日回到熟悉的場地賽，郭立陽目標明確，鎖定200公尺追逐賽獎牌。他在資格賽繳出17.440秒，排名所有選手第2強勢晉級。來到決賽，他全力衝刺，飆出17.305秒，僅以0.141秒之差不敵西班牙好手古茲曼（Jhoan Sebastian Guzman Bitar），順利摘下銀牌，哥倫比亞的塔斯孔（Jhon Edward Tascon Holguin）則以17.581秒拿下銅牌。

郭立陽成功在本屆賽會再次登上頒獎台，也為中華滑輪溜冰項目率先開胡，更加深他在世運會的成就履歷，個人2屆累計2銀1銅，稍晚他還要出戰競速溜冰男子500+D公尺爭先賽，有望再添獎牌。