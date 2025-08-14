運動雲

鄧愷威1.2局狂丟7分本季第二敗　教士11比1痛宰巨人登頂國西龍頭

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威14日先發對戰聖地牙哥教士，無奈僅投1.2局便遭遇亂流，最終被擊出4支安打、投出4次保送，失掉7分（6分自責）提前退場，巨人最終在主場1比11遭教士痛宰，鄧愷威也吞下本季第2敗。

鄧愷威首局面對強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr）雖投出保送，但隨即製造艾瓦瑞斯（Luis Arraez）雙殺打，並讓馬查多（Manny Machado）擊出滾地球出局，開局穩定展現壓制力。

不過比賽進入第2局後卻風雲變色，鄧愷威控球突然走鐘，梅里爾（Jackson Merrill）飛球出局後，鄧愷威連續對柏格茲（Xander Bogaerts）與勞瑞安諾（Ramon Laureano）送出保送，中間還夾雜被歐赫恩（RyanO’Hearn）敲出安打形成滿壘危機；隨後柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出2分打點安打，教士2比0先馳得點。

鄧愷威在後續比賽也未能及時止血，接著又對迪亞斯（Elías Díaz）投出保送，再遭小塔提斯敲出2分打點安打、艾瓦瑞斯高飛犧牲打，隨後下一棒馬查多補上一支帶有1分打點的二壘安打，教士拉開比數至6比0。

此時巨人隊決定更換投手，由比文斯（Spencer Bivens）接替登板，但局勢未能即時穩定，梅里爾再敲安打，馬查多趁暴投跑回本壘，教士單局海灌7分，徹底摧毀巨人士氣。

總計鄧愷威今天只投1.2局耗費53球，被打4支安打，有4次保送沒有三振，失掉7分（6自責分），防禦率漲到9.90。

5局上半教士打線攻勢再起，歐赫恩在得點圈有人時擊出左外野深遠長打，教士8比0擴大領先，緊接著勞瑞安諾大棒一揮補上本季第2轟，教士10比0持續追加分數。

7局上半小塔提斯再擊出一支帶有1分打點的安打為這場猛攻秀畫下句點，教士軍團將計分板上的數字改寫至11比0，反觀巨人全場受到教士先發皮維塔（Nick Pivetta）壓制，他主投6.2局失1分收本季第12勝；教士贏球後擠下道奇隊，目前以69勝52敗獨居國聯西區龍頭。

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

