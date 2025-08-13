運動雲

>

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在大巨蛋以3比2險勝台鋼雄鷹，靠林泓育4局下的關鍵3分砲逆轉戰局，並在賽後獲選單場MVP。頒獎時，他主動拿起麥克風，數度哽咽向現場球迷喊話：「選手都是很努力打每一場比賽，今天可以走到這，希望你們繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」

▲▼林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泓育賽後回憶該打席，坦言自己當下並沒有想著全壘打，「我想得比較單純，因為自己狀況沒有很好，當下就是希望能推進隊友，不要浪費出局數，創造更多得分機會。」

至於球打出去時是否覺得會飛越全壘牆，他笑說：「沒有，覺得是比較好的強擊球，但這邊滿遠的，昨天比賽也有討論過，像魔鷹那兩球在室外球場可能就有機會過。」他還打趣說，下場後隊友告訴他「差一點就沒過了」。

談到頒獎台上臨時的哽咽發言，林泓育透露，其實內心有些複雜，「我不知道該不該說，但想一想，可能大家對我們球隊有一些想法，我只是很單純地希望大家繼續支持我們。」

他坦言，近期球隊與球員狀況並不理想，因此更想呼籲球迷不要因為一時表現就放棄支持，「不管是一軍還是二軍，大家都很辛苦，我們還是一樣，有機會上場就全心全力去拚。」

私下喜歡烘焙的林泓育，近期正忙著月餅出貨，他直呼，「當然啊，還是要吧，該做還是要做，這也不能放棄，希望大家也可以繼續支持我。」至於是否追加製作月餅，他笑說，打球還是本業，「沒有、沒有，能力範圍的事啦，那是之餘的事，拍謝、拍謝讓大家等了。」

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

3大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

2味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

3史上首次「金鏞連線」開轟！

4陳克羿拿到本季首勝！古久保點名他

5金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366