林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在大巨蛋以3比2險勝台鋼雄鷹，靠林泓育4局下的關鍵3分砲逆轉戰局，並在賽後獲選單場MVP。頒獎時，他主動拿起麥克風，數度哽咽向現場球迷喊話：「選手都是很努力打每一場比賽，今天可以走到這，希望你們繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

林泓育賽後回憶該打席，坦言自己當下並沒有想著全壘打，「我想得比較單純，因為自己狀況沒有很好，當下就是希望能推進隊友，不要浪費出局數，創造更多得分機會。」

至於球打出去時是否覺得會飛越全壘牆，他笑說：「沒有，覺得是比較好的強擊球，但這邊滿遠的，昨天比賽也有討論過，像魔鷹那兩球在室外球場可能就有機會過。」他還打趣說，下場後隊友告訴他「差一點就沒過了」。

談到頒獎台上臨時的哽咽發言，林泓育透露，其實內心有些複雜，「我不知道該不該說，但想一想，可能大家對我們球隊有一些想法，我只是很單純地希望大家繼續支持我們。」

他坦言，近期球隊與球員狀況並不理想，因此更想呼籲球迷不要因為一時表現就放棄支持，「不管是一軍還是二軍，大家都很辛苦，我們還是一樣，有機會上場就全心全力去拚。」

私下喜歡烘焙的林泓育，近期正忙著月餅出貨，他直呼，「當然啊，還是要吧，該做還是要做，這也不能放棄，希望大家也可以繼續支持我。」至於是否追加製作月餅，他笑說，打球還是本業，「沒有、沒有，能力範圍的事啦，那是之餘的事，拍謝、拍謝讓大家等了。」