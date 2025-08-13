李珠珢101「高空浪漫」七夕活動　與粉絲情侶裝甜蜜互動嗨翻全場

▲▼台北101觀景台限定李珠珢一日店長見面會活動與粉絲搶先共度浪漫七夕。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

七夕高空浪漫再掀熱潮！韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢於13日首次登上台北101觀景台，擔任382公尺高空的「一日店長」，與粉絲搶先一同度過浪漫七夕。李珠珢身穿自己親選的台北101觀景台「店長推薦最愛限定禮包」服飾，包括黑色飛行外套、塔尖灰色POLO衫和塔尖黑色棒球帽，與粉絲一同穿上情侶裝，甜蜜互動，現場尖叫聲與快門聲此起彼落，氣氛熱烈。

李珠珢一現身便展現親民形象，笑稱：「這些都是我精選的最愛禮品，穿起來很有型，也很適合在觀景台打卡！」此次限量125組的「李珠珢店長推薦禮包組」十分超值，內含台北101塔尖黑色棒球帽、灰色塔尖POLO衫、黑色飛行外套、復刻經典台北101悠遊卡-馬賽克花火、限定李珠珢一日店長小卡等。粉絲也可使用「互動體驗券」與李珠珢進行簽名、比心及合影等互動，讓活動更加熱鬧。雖然禮包組已經售罄，但未搶到的粉絲仍可至台北101觀景台5F和89F的禮品店購買同款商品，並親眼見到李珠珢店長的風采。

活動中，李珠珢大讚台北101觀景台是「最浪漫的約會景點」，並推薦「雲中星月」打卡區、台北101霓虹燈牆區及最新的「幻丘洞森」等浪漫佈置，還有期間限定的「超級機器人傳奇特展」。在這裡，遊客不僅可以欣賞台北高空美景，還能沉浸於燈火與星空交織的浪漫氛圍中，與心愛的人共同創造美好回憶。

李珠珢店長大推台北101觀景台雲中星月浪漫打卡點，台北101觀景台七夕期間推出的雙人同遊GOGOGO套票活動也持續熱賣中（即日起至9/30止），兩人同行只需NTD999（原價NTD1,200），即可登高共享360度城市天際線與浪漫秘境花園，無論情侶約會、閨密打卡或親子同樂都能留下專屬的雲端回憶。這個夏天，高空美景、偶像魅力與限定優惠一次集結，邀請大家不妨一同登頂雲端，體驗專屬的七夕浪漫。