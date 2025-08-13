百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

運動雲

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹內野手吳念庭昨（12）日在9局上擊出中職生涯第100支安打，本季得點圈打擊率高達0.435，貢獻29分打點、長打率0.516，重拾「得點圈之鬼」封號。自5月31日改用「魚雷棒」後，打擊更火燙，打擊率突破4成。

吳念庭透露，直到昨天比賽後才得知達成百安里程碑，「對我來說，每一支安打都很重要，有100安，才會有下一個200安、300安，很開心昨天達成，也會特別記住這一天。」雖然非在主場，他很感謝對手樂天桃猿球團願意讓自家球隊有個小小的慶祝儀式。

「我覺得其實每隊都可以在球員達成里程碑時，給一個紀念時刻，這是對選手最好的回饋，包括百轟、百安都很有意義。」吳念庭說

值得一提的是，吳念庭今年換了魚雷棒之後，維持火燙的打擊手感。他直言，確實有感受到打得更好。

吳念庭認為，在揮擊時棒頭能更快甩出、延伸動作更順暢，不會拖在後面，讓出棒速度更快、球路設定更果斷，「也有請廠商把我原本的握把做到魚雷棒上，試了幾支後挑了適合自己的型號。」

「每位球員適合的球棒型號都不同，我覺得滿特別的，可能他用得順手的，我卻不一定打得好。」張肇元7月下旬曾連3場轟出4發全壘打，其中第一次正是使用吳念庭的球棒，「但後來在桃園擊出的滿貫砲則不是，因為那支球棒已經打斷了。他還跑來問我，Wu桑，還有嗎？我回他，『沒了，麻煩自己去訂喔』，哈哈哈！」

本季在得點圈打擊找回感覺？吳念庭表示，去年是中途加入中職，「我覺得這對球員來說是很難的事情，因為你要適應時候就已經快結束，想打好時，雖然有保持身體一定訓練強度，但是到一個聯盟還是需要一個流程，像是習慣投手、打擊風格。」

「我覺得這半年就是順順打，隔年完整球季才是真正勝負開始。」至於得點圈方面，他直言，沒特別做什麼，「數字出來是比正常壘上沒人時還要高，或許打數比較少也有關聯。」

外界也開始討論明年經典賽名單，吳念庭是人選之一，他直言，如果身體狀況允許，對任何國際賽事，包括經典賽、亞運或資格賽，都會全力投入，「只要健康，一定100%參與。」

