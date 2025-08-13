運動雲

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

▲▼ Trackman日本總部今天造訪大巨蛋，預計拜會中職各隊，首站和樂天桃猿、台鋼雄鷹交流。樂天桃猿總教練古久保健二直言，相當期待未來主場能夠擁有這套系統， 。（圖／記者王真魚攝）

▲Trackman日本總部今天造訪大巨蛋，預計拜會中職各隊，首站和樂天桃猿、台鋼雄鷹交流。樂天桃猿總教練古久保健二直言，相當期待未來主場能夠擁有這套系統 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

Trackman日本總部今天造訪大巨蛋，預計拜會中職各隊，首站和樂天桃猿、台鋼雄鷹交流。樂天桃猿總教練古久保健二直言，相當期待未來主場能夠擁有這套系統，「也已經拜託球團，希望可以引進！」

聯盟副秘書長蔡克斯稍早看到本站發布相關消息，也轉發透露好消息。他指出，上個月的領隊會議，會長蔡其昌有鼓勵各球團都能夠安裝Trackman，也有助於未來推動電子好球帶挑戰制的可能性。

蔡克斯表示，「比起造價高昂的鷹眼系統，Trackman雖然也是上百萬，但CP值非常高又實用，準確率約99%，全世界非常多職球隊都有使用，我們中職的球團也有很多有興趣。」

目前中職有安裝Trackman包括中信兄弟、味全龍以及統一獅等球隊。蔡克斯透露，明年預計有4到6隊安裝Trackman，若全數球團採用，將可加購Trackman新增的電子好球帶系統。

Trackman成本雖高但CP值佳、準確率約99%，全球多隊採用。蔡克斯表示，為鼓勵安裝，聯盟前兩年將補助費用，「印象中是30%」。

古久保健二表示，目前主場尚未有相關系統，很期待明年能夠引進，「基本上日職是各隊都有，其實如果我們明年如果引進的話，已經不是很快了，其他球隊有在使用，現在應該很少球隊沒有裝這個。」

主場安裝Trackman系統之後，古久保健二認為有一定幫助，「當然不是說數據提出來就可以，重點是活用，身為教練團也要透過數據去了解選手，這是現代棒球中非常重要的一環。」

古久保強調，解說分析數據的重要性，「選手、教練團都要理解這個數據的意義，這是第一步，不是東西裝下去而已。」

除了期待安裝Trackman系統之外，是否會希望球團在硬體設備上再提升？包括先前媒體曾指出發球機較為不足的地方？對此古久保表示，自己沒有聽說有和平鎮高中棒球隊借發球機，但針對設備升級方面，確實有跟球團討論。
不過據悉，樂天桃猿秋訓期間因選手人數眾多，確實曾向平鎮高中借用發球機以應需求。

關鍵字： Trackman樂天桃猿中職數據分析聯盟

