金曲歌王蕭敬騰獻聲林智勝引退賽　9/5大巨蛋賽後演唱

▲金曲歌王蕭敬騰獻聲林智勝引退賽，9/5大巨蛋賽後演唱致敬「大師兄」! （圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於 2025 年 9 月 5 日至 9 月 7 日在台北大巨蛋舉行，開賣至今預售票已突破 6 萬張，顯示球迷對「大師兄」的深厚情感與期待。今(13日)味全龍球團再釋出重磅消息，金曲歌王蕭敬騰將於 9 月 5 日賽後登場獻唱，以音樂致敬台灣棒球傳奇，讓這場榮耀之戰再添星光。

林智勝多年來關注並投入台灣原住民棒球運動發展，而蕭敬騰同樣來自原鄉，兩人跨界相挺，象徵著原民力量在體育與音樂領域的閃耀傳承。林智勝誠摯邀請好友蕭敬騰能夠來他的引退賽獻唱，9/5當晚，兩位分別以球棒與音樂寫下傳奇的代表人物，將於台北大巨蛋同框，見證彼此的榮耀時刻。

9/5賽後，蕭敬騰將帶來專屬編排的經典組曲，與現場數萬名球迷一同唱響屬於林智勝的榮耀樂章。每一段旋律，都將對應「大師兄」在球場上的奮戰精神，成為這場引退盛典最動人的篇章。

蕭敬騰團隊表示：「感謝大師兄的邀請，能夠在這麼重要的時刻，與所有球迷一同見證他的榮耀時刻，對我來說是莫大的榮幸。我們將準備最熱血的演出，希望透過音樂把祝福傳遞給大師兄，並讓現場的每一位觀眾都能感受到這份祝福與力量。」

此外，身為台北市的主場球隊，味全龍也持續推出台北市民專屬優惠：凡設籍台北市者，透過味全龍售票網預先購買9/5平日場次門票，並於入場時出示身分證件，即可享半票優惠（內野熱區／內野本後熱區不適用）。

9/5讓我們齊聚台北大巨蛋，用最熱烈的掌聲與吶喊，為「永遠的大師兄」喝采，並在蕭敬騰的歌聲中，送上屬於傳奇的首部曲！

