運動雲

>

被大谷終結連續15場無失分　簡森想復仇：明天我會再投卡特球

▲▼天使簡森。（圖／達志影像／美聯社）

▲簡森連續無失分遭大谷翔平終結。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使守護神簡森（Kenley Jansen）今（13）日在主場於9局上登板救援，賽前保持連續15場無失分佳績的他，在面對大谷翔平時被敲出勝利超前轟，這波完美紀錄遭終結。不過天使打線展現韌性，在延長賽擊出再見安打，本季對戰洛杉磯道奇取得5戰全勝。

9局上，雙方5比5平手，簡森面對首名打者大谷，1顆失投的卡特球被完全咬中，一棒飛入右外野觀眾席，讓道奇獲得超前。這是簡森15場以來首度失分，也是他與大谷過往9次對決、7打數無安打、送出2次保送與4次三振後，首次被擊出安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡森坦言，「他真的是非常優秀的打者，那顆卡特球沒能產生變化，結果就像打擊練習用的速球，而他把球完美擊中。這是我們交手以來首次被他敲出安打，真的很厲害。」

他認為，大谷身為投手也更懂得判斷球路，「你必須稱讚他，這就是為什麼他能簽下7億美元合約，背後是有原因的。我希望明天還能再跟他對決，到時我會再投卡特球。」

談到挨轟原因，簡森直言，「就是我的控球失誤，而他沒有失誤，這就是為什麼他是當今棒壇最頂尖的打者之一。」他強調，只要把球精準投到位，就有信心能解決大谷，「但對他來說，任何失投都是在玩火，可能被打到800英尺遠，也可能是界內飛球或三振。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平洛杉磯天使簡森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

熱門新聞

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

2大谷翔平遭前東家罕見三殺

3中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

4191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

5羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

最新新聞

1阿隆索榮登大都會隊史全壘打王

2被大谷終結15場無失分　簡森想復仇

3詹皇、戴維斯轉發同一句話引熱議

4多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

5浪費大谷超前轟　維西亞：責任全在我

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366