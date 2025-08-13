被大谷終結連續15場無失分　簡森想復仇：明天我會再投卡特球

▲簡森連續無失分遭大谷翔平終結。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使守護神簡森（Kenley Jansen）今（13）日在主場於9局上登板救援，賽前保持連續15場無失分佳績的他，在面對大谷翔平時被敲出勝利超前轟，這波完美紀錄遭終結。不過天使打線展現韌性，在延長賽擊出再見安打，本季對戰洛杉磯道奇取得5戰全勝。

9局上，雙方5比5平手，簡森面對首名打者大谷，1顆失投的卡特球被完全咬中，一棒飛入右外野觀眾席，讓道奇獲得超前。這是簡森15場以來首度失分，也是他與大谷過往9次對決、7打數無安打、送出2次保送與4次三振後，首次被擊出安打。

Ohtani go-ahead HR off Kenley Jansen in the 9th



114.8 MPHpic.twitter.com/MRkcpqmDud — Underdog MLB (@UnderdogMLB) August 13, 2025

簡森坦言，「他真的是非常優秀的打者，那顆卡特球沒能產生變化，結果就像打擊練習用的速球，而他把球完美擊中。這是我們交手以來首次被他敲出安打，真的很厲害。」

他認為，大谷身為投手也更懂得判斷球路，「你必須稱讚他，這就是為什麼他能簽下7億美元合約，背後是有原因的。我希望明天還能再跟他對決，到時我會再投卡特球。」

談到挨轟原因，簡森直言，「就是我的控球失誤，而他沒有失誤，這就是為什麼他是當今棒壇最頂尖的打者之一。」他強調，只要把球精準投到位，就有信心能解決大谷，「但對他來說，任何失投都是在玩火，可能被打到800英尺遠，也可能是界內飛球或三振。」