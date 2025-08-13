大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇13日（台灣時間）交手天使，大谷翔平6局上遭到三殺守備之後，9局上戲劇性轟出陽春砲，連4場開轟、本季第43轟出爐，重返國聯榜首，超越費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）。但這一轟難救道奇，9局下遭扳平，10局下又被艾德爾（Jo Adell）再見安打，最終6比7落敗。道奇對戰天使本季5連敗、跨季6連敗。

大谷翔平首局獲得保送，隨後貝茲（Mookie Betts）也觸身球保送上壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）適時安打先馳得點。

天使1局下隨即反攻，沃德（Taylor Ward）建功敲安打扳平比數。孟卡達（Yoán Moncada）掃出二壘安打超前，隨後艾德爾（Jo Adell）擊出滾地球再下一城，超前為3比1。

道奇2局上靠魯辛（Dalton Rushing）轟兩分砲再扳平比數。大谷翔平隨後再度選到保送，不過留下殘壘。沃德3局下轟出全壘打，再度幫助天使領先。特奧多西奧（Bryce Teodosio）4局下也建功，追加1分。

道奇5局上反擊，大谷翔平敲內野飛球後，貝茲擊出安打，弗里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲接連敲安打延續攻勢，扳回一城。道奇攻佔滿壘，天使換上第三任投手澤弗爾揚（Ryan Zeferjahn），帕黑斯（Andy Pages）選到保送，再度形成5比5平手。

道奇6局上進攻，羅哈斯（Miguel Rojas）、魯辛（Dalton Rushing）接連安打攻佔一、二壘。大谷翔平2好2壞時攻擊，擊出游擊平飛球，尼托（Zach Neto）接殺後，踏上二壘封殺二壘跑者，再傳一壘刺殺一壘跑者，完成三殺守備。

大谷翔平9局上砲轟天使終結者簡森（Kenley Jansen）敲出右外野全壘打，本季第43轟出爐，幫助道奇取得6比5領先。這發全壘打擊球初速114.8英里（約184公里），擊球距離404英尺。



道奇9局下由維西亞（Alex Vesia）接替登板，天使展現韌性，倫希佛（Luis Rengifo）敲安打、奧哈普（Logan O'Hoppe）保送，並利用短打推進上二、三壘，尼托獲得故意保送形成滿壘，沙努埃爾（Nolan Schanuel）擊出高飛犧牲打扳平比數。道奇換上卡斯帕里斯（Ben Casparius）對沃德先連3壞球，但仍K掉對手，將戰線延長。



10局下天使靠著摩爾（Christian Moore）短打形成一、三壘有跑者，艾德爾（Jo Adell）掃出再見安打，最終天使以6比5獲勝。由於教士也擊敗巨人，追上道奇，兩隊並列國聯西區第一。