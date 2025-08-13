運動雲

>

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇13日（台灣時間）交手天使，大谷翔平6局上遭到三殺守備之後，9局上戲劇性轟出陽春砲，連4場開轟、本季第43轟出爐，重返國聯榜首，超越費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）。但這一轟難救道奇，9局下遭扳平，10局下又被艾德爾（Jo Adell）再見安打，最終6比7落敗。道奇對戰天使本季5連敗、跨季6連敗。

大谷翔平首局獲得保送，隨後貝茲（Mookie Betts）也觸身球保送上壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）適時安打先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天使1局下隨即反攻，沃德（Taylor Ward）建功敲安打扳平比數。孟卡達（Yoán Moncada）掃出二壘安打超前，隨後艾德爾（Jo Adell）擊出滾地球再下一城，超前為3比1。

道奇2局上靠魯辛（Dalton Rushing）轟兩分砲再扳平比數。大谷翔平隨後再度選到保送，不過留下殘壘。沃德3局下轟出全壘打，再度幫助天使領先。特奧多西奧（Bryce Teodosio）4局下也建功，追加1分。

道奇5局上反擊，大谷翔平敲內野飛球後，貝茲擊出安打，弗里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲接連敲安打延續攻勢，扳回一城。道奇攻佔滿壘，天使換上第三任投手澤弗爾揚（Ryan Zeferjahn），帕黑斯（Andy Pages）選到保送，再度形成5比5平手。

道奇6局上進攻，羅哈斯（Miguel Rojas）、魯辛（Dalton Rushing）接連安打攻佔一、二壘。大谷翔平2好2壞時攻擊，擊出游擊平飛球，尼托（Zach Neto）接殺後，踏上二壘封殺二壘跑者，再傳一壘刺殺一壘跑者，完成三殺守備。

大谷翔平9局上砲轟天使終結者簡森（Kenley Jansen）敲出右外野全壘打，本季第43轟出爐，幫助道奇取得6比5領先。這發全壘打擊球初速114.8英里（約184公里），擊球距離404英尺。

道奇9局下由維西亞（Alex Vesia）接替登板，天使展現韌性，倫希佛（Luis Rengifo）敲安打、奧哈普（Logan O'Hoppe）保送，並利用短打推進上二、三壘，尼托獲得故意保送形成滿壘，沙努埃爾（Nolan Schanuel）擊出高飛犧牲打扳平比數。道奇換上卡斯帕里斯（Ben Casparius）對沃德先連3壞球，但仍K掉對手，將戰線延長。

10局下天使靠著摩爾（Christian Moore）短打形成一、三壘有跑者，艾德爾（Jo Adell）掃出再見安打，最終天使以6比5獲勝。由於教士也擊敗巨人，追上道奇，兩隊並列國聯西區第一。

關鍵字： 大谷翔平道奇天使陽春砲棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

熱門新聞

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

2大谷翔平遭前東家罕見三殺

3中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

4191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

5羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

最新新聞

1阿隆索榮登大都會隊史全壘打王

2被大谷終結15場無失分　簡森想復仇

3詹皇、戴維斯轉發同一句話引熱議

4多納魯馬宣布將離開巴黎聖日耳曼

5浪費大谷超前轟　維西亞：責任全在我

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366