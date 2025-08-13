羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

▲羅伯斯點出大谷翔平打擊壞習慣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本影音平台《ABEMA》推出獨家專訪企劃《早安羅伯斯》，邀請洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在球場辦公室接受訪問。昨（12）日節目中，羅伯斯特別點出大谷翔平的打擊壞習慣，以及佐佐木朗希的復健進度。

羅伯斯指出，大谷雖然8月打擊火燙，單月打擊率超過4成，但在本季115場比賽中累積142次三振（截至8月11日），顯現出大谷的揮棒過於追求長打。羅伯斯表示，「我會在意三振這件事，翔平現在有點揮得太用力了，應該多瞄準二壘安打。」

大谷7月只出現1支二壘安打，不過8月已經有3支。羅伯斯認為，「專注在二壘安打上，不但能讓打擊狀況更好，全壘打也更容易出現。」他並強調，道奇整條打線三振都過多，是必須改善的共同問題。

▲佐佐木朗希準備復出。（圖／達志影像／美聯社）

至於佐佐木朗希的復健情況，羅伯斯表示，他在8月9日完成第3次Live BP，目前身體狀態良好，下半身與肩部的強化訓練進展也很順利，「我相信他回來時球速能達到160公里。」

他也希望佐佐木更有自信，「我過去覺得他有些缺乏自信，回歸後應該相信自己、勇於挑戰打者。」按照道奇安排的復健計畫，佐佐木將在小聯盟完成3場先發調整，每場增加投球局數，若一切順利，9月初可望重返大聯盟，「原先希望8月底回來，但看起來會落在9月初。」